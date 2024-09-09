Последняя отчаянная попытка Украины втянуть в конфликт США (The American Conservative, США)

ТАС: просьбы Украины к США разрешить бить по территории России — опасная ловушка

Украина давит на США, чтобы они сняли ограничения на удары по территории России, пишет ТАС. Таким образом Вашингтон попадает в ловушку: с одной стороны, он приближается к полномасштабной войне с Москвой, с другой — сам подталкивает Россию к созданию союза с Китаем.

Дуг Бэндоу

Временные успехи ВСУ чреваты болезненными последствиями — если только Киеву удастся втянуть в драку США.

Недавно Украина получила полдюжины F-16, и один из них уже разбился. Какова бы ни была причина — а по иронии судьбы американский самолет могли сбить американской же ракетой ПВО “Пэтриот” — его гибель в очередной раз перечеркивает надежды Киева на некое чудо-оружие, которое разом перевернет ход конфликта.

Несомненно, военная помощь союзников поддержала мужественную борьбу Украины против гораздо более крупного соседа. Но сейчас украинские чиновники снова требуют от Вашингтона отменить ограничения по дальности американского оружия, мотивируя это “успехом” контрнаступления ВСУ. “Контрудар Украины перечеркнул мрачные образы конфликта, и Киев, воспользовавшись успехами на поле боя, с новой силой надавил на США, чтобы те сняли последние из действующих ограничений”, — пишет американская пресса. Сообщается, что украинские чиновники передали администрации Байдена длинный список потенциальных целей для ракет большой дальности ATACMS — который может насчитывать сотни объектов.

Хотя сама возможность более дальних и мощных ударов наверняка поднимет боевой дух украинцев, исход конфликта определится на земле — и в этой битве Киев проигрывает. После временных и сугубо тактических успехов правительству Зеленского грозит масштабный стратегический провал. Москва продвигается вперед в Донбассе и близка к тому, чтобы полностью взять регион под свой контроль и еще больше закрепиться в Крыму. Чтобы развить свое контрнаступление и вернуть земли, у Киева не хватит ни живой силы, ни материальных средств. Без подкреплений его атакующим частям грозит разгром: ВСУ уже отступают на других участках фронта.

Дополнительное западное оружие не только не принесет Киеву победы, но грозит расширить или еще больше обострить конфликт, а это отнюдь не в интересах Америки. Симпатии союзников, как и следовало ожидать, на стороне Украины, несмотря на безрассудное продвижение НАТО к границе с Россией. Однако главная их забота — из собственные страны, поэтому свое пресловутое обещание 2008 года принять в атлантический альянс Украину и Грузию они так и не выполнили. Желающих воевать с Россией ради некой третьей страны не нашлось. Нет их и сейчас.

Однако опосредованная война союзников постепенно стирает грань между войной и миром. Если Украина до сих пор и способна противостоять России, то сугубо благодаря союзнической подготовке и военной помощи. Еще до начала боевых действий западные политики шутили, что раз они не могут ввести Украину в НАТО, они постепенно введут НАТО на Украину, вооружая и обучая ее силы. С февраля 2022 года страны НАТО опустошили собственные арсеналы ради Киева. Более того, правительства США и Европы разместили на территории Украины войска и другие силы. Многие из них принимают в конфликте самое непосредственное участие, предоставляя разведданные и управляя высокотехнологичным оружием — которым Киев хочет бить вглубь России. С точки зрения Москвы фиговый листок союзников, скрывающий их военное участие, уменьшается на глазах.

В то же время Владимир Зеленский всеми силами втягивает в конфликт США. Осенью 2022 года он одобрил план подрыва газопровода “Северный поток — 2” из России в Германию, обвинив впоследствии Россию и потребовав, чтобы НАТО объявила ей войну. После еще одного кровавого инцидента, когда сбившаяся с цели украинская ракета ударила по территории Польши, он снова обвинил Россию и опять же потребовал, чтобы союзники объявили ей войну. Пару недель назад он в очередной раз призвал Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия: “Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которой руководствовались некоторые наши партнеры, рухнула”.

По иронии судьбы, главное, что на данном этапе предотвращает масштабную войну, — это убежденность Путина в победе России. Москва не станет отвечать Киеву ядерной бомбардировкой собственной территории — особенно если рассчитывает возместить потери “с процентами”, разгромив Украину. Более того, доколе помощь союзников не носит решающего характера, у Путина есть веские причины мириться с более высокими потерями в живой силе и технике вместо того, чтобы отвечать США и НАТО бомбежками (хотя нельзя исключать тайного возмездия против американских баз в Германии).

Эта же сдержанность читается и в поведении Москвы на международной арене. Путин пригрозил вооружить противников Вашингтона — от северокорейского вождя Ким Чен Ына до йеменских хуситов из группировки “Ансар Аллах”. Однако доколе Москва поддерживает теплые (или как минимум учтивые) отношения с другими государствами, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию, свои ракеты она оставит при себе. (Однако техническая помощь, скажем, Пхеньяну в совершенствовании его ракетного потенциала, остается возможной — и ее обнаружить будет гораздо сложнее.)

Но такое терпение вряд ли сохранится, если Украина вдруг начнет побеждать на поле боя — тогда-то и скажутся все риски опосредованной войны на периферии ядерной державы в противостоянии, которое та считает жизненно важным. И в этом смысле совершенно неважно, какого мнения Москве следует придерживаться, по мнению союзников. Важно, что считает сама Москва. И чем агрессивнее союзники поддерживают Украину, тем выше риск, что они подтолкнут российский режим к эскалации. И Путин будет готов пойти ва-банк, если всерьез убоится поражения России, потери Донбасса и Крыма, краха своего правительства или собственного свержения.

Увы, Украина не оставляет попыток заманить Запад в ловушку. В ходе визита в Брюссель министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто давил на европейских чиновников, чтобы те “обработали” по этому вопросу Вашингтон. Он объяснил: “Я хочу, чтобы они вернулись в свои столицы и заручились поддержкой, чтобы наконец снять ограничения на дальние удары по всем законным военным целям в России”. Кроме того, он призвал членов НАТО защитить воздушное пространство Украины. На стороне Киева выступают и конгрессмены, для которых желания украинского правительства превыше безопасности собственных избирателей. Пока что Джо Байден не форсировал события, но даже немощный президент по-прежнему может втянуть США в войну.

Зеленский и компания надеются, что он “разгуляется” перед тем, как покинуть свой пост окончательно. Читаем в американской прессе: "“По некоторым признакам, перед выборами, с которых он снялся, Байден может предпринять на Украине серьезные шаги — возможно, снять часть ограничений, — сказал один высокопоставленный украинский советник. — Никаких гарантий нет, но мы слышали, что он об этом раздумывает”".

Киев не скрывает, что играет на самолюбии Байдена. Неназванный чиновник сказал: “Каким администрация Байдена видит свое историческое наследие на Украине? У них еще есть шанс что-то изменить. И мы выступаем за то, чтобы они им воспользовались”. Другие выставляют напоказ свои раны, виня в российских атаках Вашингтон. Один украинский чиновник заявил The New York Post следующее в адрес западных держав: “Я, конечно, не стану утверждать, что они убивают наших детей, но они — соучастники военных преступлений, потому что они им способствуют, делая их возможными”.

Однако главное наследие Байдена — это будущее Америки. И первостепенная ответственность всех союзных государств, включая США, — перед собственным народом. Сегодня речь идет не только о том, чтобы избежать войны с Россией — хотя эта цель достаточна весома сама по себе, чтобы не встревать в украинский конфликт. Вашингтону также следует задуматься о том, какой порядок безопасности возникнет по его окончании на фоне меняющейся глобальной расстановки сил.

Демонстрируя укоренившиеся в столице Америки высокомерие и близорукость, чиновники десятилетиями жертвовали национальной безопасностью в погоне за первенством во всем мире. Политика США опрометчиво подтолкнула Россию и Китай к созданию хрупкого, но свободного союза, приблизила обе стороны к Ирану и, что вовсе невероятно, йеменским хуситам — а также побудила Москву возобновить работу с Пекином, дабы ослабить нажим на Пхеньян. Недостаточно, чтобы союзники просто прекратили свою опосредованную войну. Им предстоит восстановить отношения с Москвой и убедить ее отмежеваться от Китая.

От такой стратегии на Украине и среди ее союзников наверняка раздадутся плач, стенания и скрежет зубовный. Однако Россия слишком важна, чтобы отдавать ее в руки потенциальных противников Америки. США и европейцы в принципе не склонны ставить демократию и права человека выше национальных интересов, как они их себе представляют. Они регулярно, а многие с великой охотой, ведут дела с Саудовской Аравией под властью Мухаммеда ибн Салмана, хотя ее режим несомненно более гнетущий, чем в путинской России, а на его совести больше мирных жертв в Йемене, чем у Москвы — на Украине. Вашингтон платит президенту Абдул- Фаттаху ас-Сиси за союзничество миллиарды долларов ежегодно даже при том, что он сажает в тюрьму десятки тысяч критиков — гораздо больше, чем томится за решеткой в путинской России. После того, как союзники предоставили Украине средства для убийства тысяч российских военнослужащих, примириться с Москвой им будет ой как непросто — но это необходимо ради оптимального шанса мирно сдержать китайского колосса.

Русско-украинский конфликт — современная трагедия. Он стал следствием высокомерия союзников и вздорного пренебрежения российскими проблемами безопасности. После более чем двух лет кровопролития союзники должны стараться положить ему конец. Вместо того, чтобы еще больше разжигать конфликт, им следует обсудить с Москвой, как восстановить мир. И как предотвратить аналогичный пожар в других местах — будь то на Ближнем Востоке или в Азии.