Беспилотник «Орлан-10» — надежный помощник российской артиллерии и вызов для ВСУ

Глаза российской артиллерии — так себя зарекомендовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10». Дрон-разведчик совмещает в себе надежность и универсальность и является одним из пионеров военной беспилотной авиации РФ. «Известия» разбирают, какими техническими характеристиками обладает аппарат, какими преимуществами отличается и чем вызывает опасения у противника.

Технические характеристики

Длина 180 см Размах крыльев 3,1 м Полетная масса 18 кг Масса полезной нагрузки 4 кг Крейсерская скорость 90 км/ч Максимальная скорость 150 км/ч Максимальная высота полета до 6 тыс. м Радиус применения до 200 км Максимальная продолжительность полета 16 ч.

Запускается «Орлан-10» посредством катапульты, которую можно установить на различных видах армейских машин и десантных кораблях или ровной площадке. Как пояснил «Известиям» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, возможность длительной работы дрона обеспечивается установленным на борту двигателем внутреннего сгорания на бензине. Полет может происходить в автоматическом режиме по заложенной программе или под контролем оператора посредством радиоканала. При этом в случае разрыва соединения с военным «Орлан-10» не падает, а переключается на автономную работу, подчеркнул собеседник издания.

Также он рассказал, что оператор может запрограммировать беспилотник на разные сценарии, например в случае потери сигнала управления, поломки оборудования. Кроме того, возможность автономной работы повышает скрытность дрона: нет радиосигнала — нет следа в эфире.

Для успешного приземления «Орлан-10» оснащен парашютом и пневмоподушкой, которая снижает риск повреждения дорогостоящего оборудования. В разных случаях дрон комплектуется полезной нагрузкой либо на заводе, тогда оборудование поменять нельзя, либо на нем есть «переходник», позволяющий добавлять другие виды нагрузки, добавил Кондратьев.

Применение в зоне спецоперации

Беспилотный авиационный комплекс «Орлан-10» был разработан предприятием «Специальный технологический центр» и принят Вооруженными силами (ВС) РФ на серийное производство в 2012 году. Кондратьев уточнил, что «Орлан-10» может применяться и для гражданских целей, например в помощь спасателям МЧС. Однако в большей мере он востребован у военных — корректирует огонь артиллерии, а также ведет съемку в видимом и тепловизионном спектрах, решает задачи картографии. Так, аппарат может находить цели и днем и ночью.

Кроме того, дрон «слушает» эфир, проводит радиотехническую разведку (РТР). Например, может пеленговать сигналы мобильных телефонов боевиков ВСУ или иностранных наемников. В то же время командно-телеметрическая информация самого «Орлана-10» зашифрована, что не позволяет противнику воспользоваться перехваченным сигналом. Помимо этого, российский беспилотник может служить ретранслятором сигнала для других дронов, что расширяет их радиус применения.

«Серьезный вызов для ВСУ»

Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, 27 августа на пресс-конференции заявил, что российские дроны «Орлан» являются серьезным вызовом для ВСУ. По его словам, у России очень много дронов-разведчиков, а Украине не хватает средств на обеспечение противовоздушной обороны (ПВО).

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая «Орлан»? Очень дорого», — посетовал глава государства.

Украинский политик Игорь Лапин в марте также заявил, что ВСУ не могут противостоять современным российским беспилотникам, поскольку технические способности неравны. Он отметил, что «Орланы» представляют опасность для ВСУ, поскольку эти беспилотники собирают и передают координаты о местоположении техники или живой силы украинской армии.

В Минобороны России также отмечают успешное применение «Орлана-10». Так, 31 августа пресс-служба ведомства в Telegram поделилась, что в ходе разведки беспилотником было обнаружено большое скопление техники противника, готовящегося выдвинуться в направлении российских войск. В результате действий оператора БПЛА по корректировке огня артиллерии личный состав и техника ВСУ были уничтожены, а атака сорвана.