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ТАСС

Эксперт считает, что война дронов в небе будет нарастать

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин подчеркнул, что "для войны в небе нужны не только специальные дроны, но и специальные люди"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сфера применения FPV-технологий в спецоперации на Украине стремительно расширяется, обе стороны конфликта начали применять специально созданные FPV-устройства для войны дронов в небе. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Война дронов в небе будет расширяться и становиться все более ожесточенной, как впрочем и другие направления боевого применения FPV. Мы знаем несколько десятков различных "профессий" боевых FPV-систем и умеем с ними работать. Одна из таких профессий - воздушный перехватчик. Причем воздушный перехватчик не только беспилотной, но и пилотируемой техники. FPV-дроны могут летать быстрее боевых пилотируемых вертолетов и уж тем более без проблем могут догнать беспилотные ударные дальнолеты, разведчики, мультикоптерные дроны типа "Бабы-яги" и даже небольшие поршневые самолеты типа "Цессны". Безусловно, речь идет не об обычных FPV-дронах, а о специально созданных устройствах для войны в небе", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, подобные дроны имеют несколько отличий от привычных FPV-устройств для наземных целей. "И главным отличием является высокие показатели энерговооруженности и маневренности. Энерговооруженность - это отношение веса изделия к тяге его двигателей. У дронов для войны в небе это отношение может достигать очень высоких значений, что делает их полет больше похожим на полет ракеты, чем на полет привычного квадрокоптера", - подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что если создать такое FPV-устройство и научиться им управлять относительно просто, то существуют вопросы, решение которых не столь очевидно. "К таким относится поиск в небе цели и построение траектории перехвата. Но даже настигнув в небе цель, еще надо уметь не промахнуться мимо нее и уверено поразить. Это зависит, в первую очередь, от умения и знаний пилотов. Для войны в небе нужны не только специальные дроны, но и специальные люди - FPV пилоты-перехватчики со специальной подготовкой", - заявил он.

FPV-технологии

Генеральный директор ЦКБР также добавил, что война дронов в небе будет стремительно нарастать. "Война дронов в небе будет расширяться и становиться все более ожесточенной, как в прочем и другие направления боевого применения FPV. В первую очередь это коснется средств разведки воздушных целей и наведения на них дронов перехватчиков. Мы активно исследуем опыт противника и, как можем, помогаем нашим специальным организациям, занимающимся этим вопросом. ЦКБР в инициативном порядке проводит исследования и ведет разработки по всем направлениям воздушного противостояния самостоятельно, но скорость таких исследований крайне мала ввиду отсутствия финансирования", - сообщил специалист.

Кузякин подчеркнул, что появление FPV в войне сопоставимо с появлением порохового оружия в позднем средневековье. "FPV-технологии стали эффективным инструментом в руках военных на поле боя. Обывателю кажется, что новые дроны - это всего лишь новое средство доставки боеприпасов на головы противника или эффективное управляемое средство для уничтожения танков. Все так, однако, это малая часть из огромного числа различных вариантов применения этой поистине неисчерпаемой технологии. Появление FPV в войне сопоставимо с появлением порохового оружия в позднем средневековье. Те страны, которые не смогли освоить стрелковое и пушечное вооружение во всем его многообразии исчезли из истории", - заключил. 

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Россия
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