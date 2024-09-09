Спецназ "Ахмат" организовал Центр по доработке дронов

Как уточнил начальник службы БПЛА "Ахмата" с позывным Куратор, Центр создан совместно с Союзом Ветеранов СВО

КУРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" при взаимодействии с Союзом Ветеранов СВО организовал на курском направлении Центр, в котором полученные от Министерства обороны РФ из гуманитарных центров FPV-дроны совершенствуются, что повышает их эффективность до 80%.

"Мы создали центр БПЛА при взаимодействии с Союзом Ветеранов СВО. Данный центр создан для того, чтобы дорабатывать дроны, сделать так, чтобы наши бойцы на передовой получали готовые дроны, и им не надо было перепаять там связь, поставить новый видеопередатчик. <…> При доработке на новой связи они показывают эффективность, из 10 - 8 залетают в цель", - рассказал начальник службы БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным Куратор.

По его словам, даже получая по сотне дронов в день, их не хватает, так как расход БПЛА сейчас высок. Ежедневно каждое подразделение, которому поставляются дроны, может потратить до 20-30 беспилотников.

"Мы в среднем за день до 100 дронов переделываем и отдаем подразделениям", - рассказал представитель Союза Ветеранов СВО с позывным Коммерс. Другой представитель Союза добавил, что также в Центре изучают сбитые украинские дроны, что помогает улучшать системы РЭБ. По его словам, сотрудники центра - волонтеры, которые приехали сюда ради общей цели - Победы.