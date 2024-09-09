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ТАСС

Британия передаст Украине еще 650 многоцелевых ракет Martlet

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Лондон
Лондон.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Новый пакет помощи стоимостью более $210 млн анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы по военному содействию Киеву на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Великобритания поставит Украине дополнительно 650 многоцелевых ракет Martlet для укрепления ее противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Новый пакет помощи стоимостью более £160 млн ($210 млн) был анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября. Ожидается, что дополнительная партия ракет Martlet будет передана Лондоном Киеву к концу 2024 года.

Martlet производятся французской военно-промышленной группой Thales на предприятии в североирландском Белфасте. Компания позиционирует ракеты как боеприпас самого широкого спектра применения. Его способны нести вертолеты, катера и сухопутные платформы, пуск можно осуществлять и с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, также поставленных Украине.

Длина Martlet составляет 1,3 м, диаметр - 76 мм, а масса - 13 кг. Масса боевой части ракеты - 3 кг, дальность полета - 8 км. Первые упоминания о применении этих ракет на Украине появились еще в 2022 году. Британские власти ранее не раскрывали общее количество поставленных ей Martlet.

Суммарный объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составил £7,6 млрд ($10 млрд). Помимо Martlet, Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270, противотанковые ракетные комплексы NLAW. 

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