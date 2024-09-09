ОСК нужны два триллиона рублей

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Натальи Скорлыгиной "Поддержание и развитие ОСК потребует более 2 трлн рублей", инвестиции в деятельность и развитие АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) оцениваются более чем в 2 триллиона рублей. Из них свыше 1 трлн рублей - это дефицит денежных средств корпорации, оцененный Министерством финансов России, ещё около 1 трлн рублей потребует развитие ее активов - строительство новой верфи для крупнотоннажных судов во Владивостоке, предварительно оценивающееся в 5 млрд долларов, и модернизация балтийских верфей.

Проектное изображение планируемой верфи крупнотоннажного судостроения АО "Объединённая судостроительная корпорация" в бухте Промежуточная во Владивостоке (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

Поддержание и развитие Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), которую в 2023 году ВТБ получил в доверительное управление на пять лет, потребует более 2 трлн руб., следует из слов главы ВТБ Андрея Костина в кулуарах ВЭФ. "Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК, - рассказывает он. - Министерство финансов в лице казначейства месяцев восемь, не меньше, работало и пришло к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года - именно в те пять лет, которые мы будем управлять ОСК, - составляет 1,029 трлн руб." Это, пояснил он, средства, необходимые на поддержание деятельности ОСК, не инвестиции в развитие: "финансирование собственной деятельности ОСК, погашение обязательств без источников финансирования, кредитов, не обеспеченных товарной продукцией, - по идее, это средства, необходимые на достройку убыточных заказов".

Что касается инвестиций в развитие, то их господин Костин оценил в сопоставимую с триллионом сумму. Порядка $5 млрд из неё - это предварительная, основанная на аналогичных случаях, но ещё без детальной проработки, оценка инвестиций в строительство верфи во Владивостоке, в бухте Промежуточная. "Верфь позволит нам производить танкеры, и даже газовозы, но в первую очередь - контейнеровозы, балкеры, - то есть, все виды торговых судов размером до 300 метров", - сообщил он. Больше, повторил глава ВТБ, никаких верфей строиться не будет, однако запланирована более или менее глубокая, в зависимости от потребности, модернизация четырёх верфей в Петербурге. "Больше у нас ни финансовых, ни людских ресурсов не хватит", - резюмировал Андрей Костин.

По его словам, одним из источников финансирования деятельности ОСК будут дивиденды ВТБ, в том числе по привилегированным акциям, в адрес государства, по которым уже принято решение направлять целевым образом на докапитализацию компании. Планируется и ряд внебюджетных источников, добавил он, не уточняя, каких именно, но указав, что рассматривается в том числе финансирование за счёт деятельности самого ВТБ.

При этом он отметил, что с учетом того, что в ближайшие 5-7 лет Россия точно будет строить суда дороже, чем Китай, "прежде всего, нужно подумать о государственном стимулировании спроса". Господин Костин уточнил, что речь идёт о субсидировании лизинга - возможно, с использованием средств ФНБ, по другой ставке, чтобы компании смогли покупать суда. Он также не исключил протекционистских мер, "на первой стадии, по крайней мере", которые сделают "несколько более затратным использование зарубежных судов".