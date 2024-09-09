Пентагон считает, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации

Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх признала, что у Украины не так уж много ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ее попросили прокомментировать утверждения украинских властей, согласно которым такого рода разрешение позволит Киеву победить в конфликте. "По оценкам разведки, 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах, расположенных в 300 километрах от контролируемой Украиной территории. Таким образом, эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости [американских тактических ракет] ATACMS. Поэтому ATACMS не сможет достичь этих аэродромов. Таким образом, проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся", - отметила Сингх.

По ее словам, "если Украина применит ATACMS против очень небольшого количества аэродромов, которые остаются в зоне досягаемости", российские ВС смогут их переместить. "Повторюсь, влияние [на ситуацию на поле боя соответствующего разрешения] будет весьма незначительным, а стратегическая ценность очень мала", - подчеркнула официальный представитель Минобороны.

При этом она признала, что ATACMS не так уж много. "Они (власти Украины - прим. ТАСС), безусловно, знают, как самостоятельно принимать решения, когда речь идет о применении вооружений и боеприпасов на поле боя. Количество ракет ATACMS ограничено. Не то чтобы их было в избытке", - сказала Сингх. Она допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь российской территории возникнет в пятницу на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине в ФРГ с участием министра обороны США Ллойда Остина.

В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон готовится развязать руки Киеву на использование западного оружия для ударов по территории России.