В Киеве вновь заявили, что рассчитывают на присутствие Москвы на второй мирной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что без участия России будет сложно разешить конфликт дипломатическим путем

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский снова заявил, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию военного конфликта.

"Там [на конференции] должны быть представители России. Мы понимаем, что без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт", - сказал он в интервью телекомпании NBC.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Россию. В той конференции не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".