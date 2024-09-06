Беларусь и Россия: стратегическая безопасность.

Беларусь и Россия планируют заключить договор о гарантиях безопасности двух стран. Протокольное мероприятие планируется провести в декабре этого года, и оно будет приурочено к 25-летию Союзного государства. Документ направлен на дальнейшее укрепление союза между Россией и Беларусью, в том числе на расширение сотрудничества в различных сферах.

Вместе с тем, договор будет уникальным, поскольку, в нем будет заложен принцип совместного использования ядерного и обычного вооружения странами в случае угрозы их безопасности.

Напомним, что российское нестратегическое ядерное оружие размещено в Беларуси в результате договоренности между руководством двух стран. При этом одним из поводов стало решение Британии поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Применение этого западного оружия у границ Союзного государства, которое влечет радиоактивное заражение окружающей среды и вспышки неизлечимых болезней, не могло остаться без ответа.

Таким образом, РФ передала Минску ракетные комплексы «Искандер», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении. Также были модернизированы Су-25 белорусских ВВС для применения специальных боеприпасов и размещен ядерный арсенал на территории Республики. На сегодняшний день белорусские экипажи прошли полный цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия.

Также в текущем году Минск и Москва в несколько этапов провели тренировки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения. В белорусской армии был сделан упор на вопросы доставки специальных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетных подразделений и оперативного аэродрома, загрузки их на пусковые установки и подвеска на самолеты носители и обеспечения боевого дежурства.

Несмотря на распространенное на Западе мнение, что в российской ядерной доктрине основное внимание всегда уделялось стратегическим вооружениям и оружию средней дальности, с размещением ТЯО в Беларуси ситуация изменилась. Очевидно, что сегодня Москва сделала акцент на нестратегическое ядерное оружие, особенно на его применение, на поле боя. Это как раз будет отражено в ядерной доктрине РФ, которая сейчас уточняется.

В свою очередь Беларусь включила возможность использования ядерного оружия в новую версию своей военной доктрины. При этом документ не предусматривает кардинального изменения положений военной политики государства и сохранен ее оборонительный характер.

Надо отметить, что актуализация документов и подхода к условиям применения ядерного оружия Минском и Москвой это вынужденные меры в ответ на конфликт на Украине и вызовы и угрозы, спровоцированные Западом. Ядерное оружие для двух государств остается средством сдерживания, а интеграция военных структур и систем и создание единого оборонного пространства направлено на обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Сергей Острына