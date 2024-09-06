Учения НАТО: внедрение опыта СВО.

Опыт современных военных конфликтов, а также СВО на Украине, показывает, насколько важно снабжение воинских подразделений (формирований) на отдельных направлениях (районах, участках). Операции, которые требуют быстрого продвижения войск могут привести к значительным потерям даже у превосходящего противника, если не будет налажено постоянное тыловое и техническое обеспечение.

Отметим, что военные советники НАТО непосредственно участвуют в работе по планированию всестороннего обеспечения ВСУ. Необходимо подчеркнуть, что им удалось достичь значительных успехов, поскольку логистические цепочки на Украине действуют в основном бесперебойно, а также обеспечивают переброску войск (сил) ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения без существенных задержек и потерь.

Теперь эти знания и опыт внедряются в войсках альянса. Также в НАТО активно перерабатываются нормативные документы по планированию и проведению операций, учитывая уроки, извлеченные из российско-украинского конфликта.

Именно поэтому стратеги из Брюсселя особое внимание уделяют маневрам войск альянса и планируют их с логистическим уклоном.

В сентябре т.г. проводится ряд маневров альянса, в частности:

«Большой орел-2024/2» – отработка логистических маршрутов на территории Литвы (принимают участие немецкие и литовские военнослужащие, а также БТГр НАТО);

«Namejs-2024» на территории Латвии (отработка усиления российско-латвийской границы, задействовано 11 тыс. военнослужащих из США, Эстонии, Литвы и Канады);

«Скрещенные сабли-2024» – переброска военнослужащих НАТО из Италии на американские полигоны в Германии с использованием различных транспортных средств, включая авиацию, железные дороги и автомобильный транспорт;

«Baana-2024» на территории Финляндии (подготовки летчиков по экстренному перебазированию авиации с авиабаз на АУДы);

«Яростный волк-2024/2» на территории Литвы (проверка готовности передовых авиационных наводчиков СВ Эстонии, Латвии, Литвы совместно с ОВС НАТО);

«Прочная пирамида-2024» комплексная тренировка штабов ОВС НАТО на территории Латвии;

«Усиленный архипелаг-2024» – акватория Балтийского моря (скрытая переброска амфибийно-десантных групп в район назначения, высадка с катеров и вертолетов, проникновение в тыл, наведение на критические объекты и последующая эвакуация диверсионных групп);

«Северный викинг-2024» – на территории Исландии (отработка слаженности группировки ОВС НАТО из состава Дании, Норвегии, Польши, Португалии, США и Франции).

Таким образом, можно констатировать, что Североатлантический альянс в последние время проводит учения, главной целью которых является обобщение украинского опыта по планированию тылового и технического обеспечения, а также переброски войск и вооружения в назначенные районы.

Не является тайной, что учения, основанные на концепции «сдерживания», демонстрируют готовность НАТО к возможному конфликту с Россией. В свою очередь, Балтийский регион в этом играет роль ключевого «плацдарма», который будет задействован при прямом столкновении стран альянса с Россией.

Николай Астровский