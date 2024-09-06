Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Учения НАТО: внедрение опыта СВО

200
0
0
Учения НАТО: внедрение опыта СВО
Учения НАТО: внедрение опыта СВО.
Источник изображения: belvpo.com

Опыт современных военных конфликтов, а также СВО на Украине, показывает, насколько важно снабжение воинских подразделений (формирований) на отдельных направлениях (районах, участках). Операции, которые требуют быстрого продвижения войск могут привести к значительным потерям даже у превосходящего противника, если не будет налажено постоянное тыловое и техническое обеспечение.

Отметим, что военные советники НАТО непосредственно участвуют в работе по планированию всестороннего обеспечения ВСУ. Необходимо подчеркнуть, что им удалось достичь значительных успехов, поскольку логистические цепочки на Украине действуют в основном бесперебойно, а также обеспечивают переброску войск (сил) ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения без существенных задержек и потерь.

Теперь эти знания и опыт внедряются в войсках альянса. Также в НАТО активно перерабатываются нормативные документы по планированию и проведению операций, учитывая уроки, извлеченные из российско-украинского конфликта.

Именно поэтому стратеги из Брюсселя особое внимание уделяют маневрам войск альянса и планируют их с логистическим уклоном.

В сентябре т.г. проводится ряд маневров альянса, в частности:

«Большой орел-2024/2» – отработка логистических маршрутов на территории Литвы (принимают участие немецкие и литовские военнослужащие, а также БТГр НАТО);

«Namejs-2024» на территории Латвии (отработка усиления российско-латвийской границы, задействовано 11 тыс. военнослужащих из США, Эстонии, Литвы и Канады);

«Скрещенные сабли-2024» – переброска военнослужащих НАТО из Италии на американские полигоны в Германии с использованием различных транспортных средств, включая авиацию, железные дороги и автомобильный транспорт;

«Baana-2024» на территории Финляндии (подготовки летчиков по экстренному перебазированию авиации с авиабаз на АУДы);

«Яростный волк-2024/2» на территории Литвы (проверка готовности передовых авиационных наводчиков СВ Эстонии, Латвии, Литвы совместно с ОВС НАТО);

«Прочная пирамида-2024» комплексная тренировка штабов ОВС НАТО на территории Латвии;

«Усиленный архипелаг-2024» – акватория Балтийского моря (скрытая переброска амфибийно-десантных групп в район назначения, высадка с катеров и вертолетов, проникновение в тыл, наведение на критические объекты и последующая эвакуация диверсионных групп);

«Северный викинг-2024» – на территории Исландии (отработка слаженности группировки ОВС НАТО из состава Дании, Норвегии, Польши, Португалии, США и Франции).

Таким образом, можно констатировать, что Североатлантический альянс в последние время проводит учения, главной целью которых является обобщение украинского опыта по планированию тылового и технического обеспечения, а также переброски войск и вооружения в назначенные районы.

Не является тайной, что учения, основанные на концепции «сдерживания», демонстрируют готовность НАТО к возможному конфликту с Россией. В свою очередь, Балтийский регион в этом играет роль ключевого «плацдарма», который будет задействован при прямом столкновении стран альянса с Россией.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 01:41
  • 0
Ответ на "Польша-Украина: начало конца"
  • 06.09 01:16
  • 1
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"
  • 05.09 22:49
  • 1
Минобороны Индии одобрило проект закупки новых танков по программе FRCV
  • 05.09 22:39
  • 1
«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk
  • 05.09 22:02
  • 3
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 05.09 21:46
  • 496
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.09 21:18
  • 0
Ответ на "«Ростех» назвал преимущество «Панциря»"
  • 05.09 20:09
  • 4351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 19:59
  • 0
Ответ на "Финляндия в НАТО из-за СВО!"
  • 05.09 19:57
  • 1
«Ростех» назвал преимущество «Панциря»
  • 05.09 18:04
  • 1
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 05.09 14:26
  • 0
Беларусь и Россия: стратегическая безопасность
  • 05.09 11:01
  • 0
Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?
  • 05.09 09:55
  • 0
Учения НАТО: внедрение опыта СВО
  • 05.09 09:12
  • 100
Обзор программы создания Ил-114-300