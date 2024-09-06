ОАК показала кадры с испытаний прототипа Ил-114-300

Испытания прототипа Ил-114-300

В ОАК подтвердили, что специалисты корпорации активно занимаются испытаниями прототипа пассажирского лайнера Ил-114-300, который уже выполнил свыше 30 тестовых полетов, а длительность ряда из них составляла несколько часов.

При этом в ОАК отметили, что проведенные испытания уже подтвердили проведенные расчеты, воздушное судно показывает высокие летные и маневренные характеристики. Кстати, недавно прототип будущего Ил-114-300 покинул подмосковные Луховицы и прибыл в Ульяновск, где ему нанесли фирменную ливрею ОАК, применяя «только российские краски».

Испытания прототипа Ил-114-300

Испытания прототипа Ил-114-300

Ил-114-300 является региональным лайнером и призван улучшить транспортную доступность страны, включая дальневосточные регионы. В соответствии с этим его разработка идет с учетом пожеланий и требований основных региональных авиаперевозчиков.

Испытания прототипа Ил-114-300

Испытания прототипа Ил-114-300

К слову, на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме между представителями ОАК и ГТЛК заключено соглашение о намерениях, согласно которым в 2027-2032 годах вторая получит не менее 65 самолетов типа Ил-114-300, а также 132 и 41 единицу SJ-100 и Ту-214 соответственно.

Макс Антонов