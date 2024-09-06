«Придется извиниться»: военкор поссорился с Алаудиновым из-за «сказок» о дронах на фронте

Военкор Хайруллин потребовал извинений от командира «Ахмата» Алаудинова

Российский военкор Марат Хайруллин требует извинений от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова за слова о «великом сказочнике». Генерал так назвал журналиста из-за рассказов о преимуществе России по количеству беспилотников и лабораториях, где собирают тысячи FPV-дронов. «Во-первых, я не сказочник», - ответил Хайруллин и пригласил командира «Ахмата» в Славянск, чтобы показать производство БПЛА.

Военкор Марат Хайруллин потребовал извинений от командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова за то, что тот назвал его «сказочником».

3 сентября соратник главы Чечни Рамзана Кадырова выложил в своем Telegram обращение к гражданам, в котором подвел итоги дня. Там же он раскритиковал корреспондентов, рассказывающих о «лабораториях», где якобы «тысячами» производятся дроны.

«У нас великие сказочники на наших некоторых каналах. И люди, которые дают интервью, тоже рассказывают такие смешные вещи, что иногда потом мы спрашиваем: "А из-за чего люди не верят?"

Конечно, они не будут верить, так как вы рассказываете, что есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов FPV.

Украинцы, конечно, на коленях собирают эти дроны. У нас же лаборатории, видите ли, через каждый дом и улицу. У нас этих дронов, ой-ой-ой, как много. Мы уже ушли давно вперед перед всеми», - пародировал Алаудинов неназванных журналистов.

Командир "Ахмата" не уточнил, какие именно материалы его возмутили, но отметил, что «у нас сказочников, дающих интервью со сказками, хватает".

Он обратил внимание, что у ВСУ «действительно огромное количество» беспилотников, а российским военным на линии фронта "действительно очень тяжело".

«У нас тоже достаточное количество дронов. Но не сказать, что у нас есть какое-то сверхпреимущество, есть какие-то лаборатории.

К сожалению, у нас нет ни одной лаборатории по производству дронов. Если кто-то мне покажет, где она есть, я бы съездил, порадовался», - заявил генерал.

Слова чеченского командира возмутили военного корреспондента Хайруллина, который опубликовал ответное обращение в своем Telegram-канале.

«Товарищ генерал, во-первых, я не сказочник, - заявил Алаудинову военкор. - Во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года. И в 2022-м с оружием в руках защищал Родину. Пожалуйста, не надо меня оскорблять по надуманным предлогам».

Его возмутили слова о том, что у российских военных нет преимущества перед украинскими в плане беспилотных систем. По его словам, Россия имеет в шесть раз больше беспилотников, чем Украина. «А вы, товарищ генерал, уже наводите уныние и говорите, что нет беспилотников", - добавил военкор.

«Вы что, порочите нашу армию? Везде, на всех официальных уровнях говорят, что мы имеем преимущество», - отметил Хайруллин.

Его также оскорбила критика со стороны Алаудинова о «лабораториях» по производству дронов, благодаря которым российская армия может быстро получать "тысячи" дронов.

«Не лаборатории, а мастерские, - поправил Хайруллин генерала. - Существуют в моей Славянке (Первой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. - «Газета.Ru»). В том числе мы собирали на это деньги и поставляли. Я каждую неделю с моими читателями деньги отправлял в эти мастерские».

Военкор пригласил командира «Ахмата» в Славянск, чтобы показать это место.

«Товарищ генерал, я жду публичных извинений!

- заявил Хайруллин. - Я буду биться за свое честное имя на всех площадках, где только могу. Я считаю, что вы свою честь и достоинство роняете. Все, доклад окончил. Доброволец Хайруллин».

Алексей Пермяков