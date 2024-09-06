Прожигают сталь, плавят стекло. ВСУ начали применять дроны-огнеметы

Полковник Ходаренок сравнил огнеметные дроны ВСУ с оружием Первой мировой

Вооруженные силы Украины начали применять беспилотники, оснащенные огнеметами. Подобные БЛА выжигают посадки, в которых могут укрываться российские бойцы и находиться оружие, техника и запасы материальных средств. Как работают такие "огнеметы" и как с ними бороться, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В последнее время в сети стало широко обсуждаться видео, на котором видно, как Вооруженные силы Украины применяют против подразделений российской армии беспилотные летательные аппараты с термитными смесями.

Украинский БЛА с подобной огнеметной установкой устроен достаточно просто - на FPV-дрон устанавливается емкость с зажигательной смесью, при подлете к объекту поражения срабатывает запал, открывается выпускной клапан, и горящая смесь начинает выливаться на позиции подразделений ВС РФ. Емкости на украинских БЛА заправляются термитной смесью - порошкообразноым соединением алюминия с оксидами различных металлов (обычно железа). При воспламенении подобная смесь горит с температурой 2300-2700°C, а с окислителями сильнее, такими как оксиды никеля, хрома и вольфрама - даже значительно выше.

Расплавленный термит обладает чрезвычайно сильным прожигающим действием, он легко проникает через листы дюраля, стали и железа. При такой температуре растрескивается бетон и кирпич, плавится стекло, горит сталь. Термит образует высокотемпературный шлак, усиливающий его прожигающую способность.

Термитными смесями можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет легковоспламеняющихся материалов. Их практически невозможно потушить, так как в их составе содержится все необходимое для горения: и горючее, и окислитель. Поэтому подобные огнесмеси горят и на воздухе, и под водой. Лучшее средство для тушения термита - сухой песок. Водой его тушить нельзя, так как при этом образуется гремучий газ.

"Огнеметчиков в плен не брать"

Что касается разновидностей зажигательного оружия и истории его боевого применения, то следует отметить, что огнеметы были приняты на вооружение армии Германии еще в 1908 году.

Впервые боевое применение германскими войсками этого оружия было зафиксировано в ходе Верденской операции в 1916 году. Результатом стала сильная паника в рядах французской пехоты.

Сгореть заживо или получить тяжелейшие ожоги не хотелось никому, и поэтому в первом бою с применением огнеметов немцам удалось существенно вклиниться в оборону противника сравнительно с небольшими потерями. После этого в войсках противоборствующих сторон появилось нигде не записанное правило - бойцов-огнеметчиков в плен не брать.

Во время Первой и Второй мировых войн на вооружении пехоты обычно находились ранцевые огнеметы, которые, как правило, состояли из следующих основных боевых частей: резервуар для хранения огнесмеси; баллон для сжатого воздуха; шланг; редуктор; пистолет или ружье для выпуска огнесмеси; снаряжение для переноски огнемета и комплект принадлежностей.

Дальность ведения огнеметания жидкими огнесмесями составляла обычно 20-25 м, а вязкими - 30-35 м. Сейчас в основном применяются реактивные пехотные огнеметы. Прицельная дальность РПО доведена до 800 метров, а сама дальность выстрела - до 1700 метров.

Так что по способу выливания огнесмеси на противника украинские БЛА примерно соответствуют периоду Первой мировой войны, но на эффективности их боевого применения подобное сравнение, разумеется, никак не сказывается.

Как бороться с беспилотниками-огнеметами?

Самый эффективный способ - поражать вражеские БЛА, что называется, до рубежа выполнения ими боевой задачи. Но это легче сказать, чем сделать. Тем не менее, подобная задача идет под номером один. Что касается защиты личного состава от поражающего действия зажигательного оружия, то в этом случае целесообразно использовать уже давно отработанные способы и приемы. К примеру, использовать закрытые фортификационные сооружения, применять различного рода щиты, настилы, маты, желательно изготовленные из негорючих материалов.

Как показала практика, сооружения типа убежищ, блиндажей, подбрустверных ниш, перекрытых щелей, перекрытых участков траншей и ходов сообщения - наиболее надежная защита личного состава от воздействия зажигательного оружия. В этих же целях (при боях в условиях плотной городской застройки) можно использовать каменные здания и навесы.

Что касается расчетов Вооруженных сил Украины, применяющих подобное зажигательное оружие, то, наверное, в отношении них будет применяться уже известное негласное правило Первой и Второй мировых войн - огнеметчиков в плен не брать.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок