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Ростех

Ростех окажет финансовую поддержку инновационным проектам

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В Академии Ростеха стартовал прием заявок на седьмой набор корпоративной программы развития компетенций в области технологического предпринимательства «Вектор». В рамках проекта сотрудники предприятий Госкорпорации представят свои разработки гражданской продукции в сфере авиации, медицинского приборостроения, ТЭК, IT и других отраслей. Лучшие проекты получат финансирование на реализацию в бизнес-акселераторе Ростеха. За шесть лет существования программы объем вложений превысил миллиард рублей.

Программа «Вектор» направлена на развитие компетенций сотрудников в создании востребованных высокотехнологичных гражданских продуктов и предполагает всестороннюю поддержку инициативных сотрудников организаций Госкорпорации Ростех.

Участники программы проходят несколько этапов отбора. Первый состоит из диагностических мероприятий, тестирования, освоения образовательных онлайн-инструментов по развитию инновационных продуктов. На следующем этапе конкурсанты защищают проектные идеи перед жюри. Победители получают возможность реализовать проекты с финансовой поддержкой Корпорации. Лучшие разработки могут выйти на серийное производство и стать частью инвестиционной программы.

«Программа „Вектор“ является уникальной кузницей кадров. Мы не только открываем таланты, но и даем возможность развить новые компетенции в процессе создания высокотехнологичной продукции. Это кардинально меняет подход к разработке новых продуктов. Ориентир на комплексное решение, при котором бизнес-идея получает финансирование и вырастает в стратегическое направление предприятия, позволяет повысить эффективность производства, качество и скорость вывода на рынок инновационного продукта», — отметил управляющий директор по новым технологиям и проектам Госкорпорации Ростех Максим Нагайцев.

Корпоративная программа «Вектор» организована Академией Ростеха. Первый набор состоялся в 2018 году. За это время было успешно реализовано шесть наборов, в рамках которых от сотрудников Ростеха поступило свыше 16 000 заявок на участие, проработано более 4000 проектных идей, 60 из них рекомендованы к реализации в корпоративном бизнес-акселераторе. Все они получили экспертную и финансовую поддержку. За шесть лет действия программы объем финансирования проектов составил более 1,3 млрд руб.

Прием заявок на седьмой набор продлится до 15 октября 2024 года. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на сайте: https://rt-vector.ru/

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