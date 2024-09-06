Заявка Турции в БРИКС: Россия хочет уравновесить Китай (Evrensel, Турция)

Evrensel: Заявка Турции на членство в БРИКС вызвала споры

Заявка Турции на членство в БРИКС в период, когда власти укрепляют отношения с НАТО, показалась некоторым экспертам неоднозначным шагом, подмечает автор статьи для Evrensel. Нельзя одновременно усидеть на двух стульях: Турции придется сделать этот выбор рано или поздно.

Заявка Турции на членство в БРИКС в период, когда турецкие власти укрепляют отношения с НАТО, вызвала споры. Доцент, доктор Джерен Эргенч, комментируя события в интервью Evrensel, отметила: "Россия, чья нужна в Китае выросла из-за дипломатической изоляции на фоне украинского конфликта, предпринимает такие шаги, как приглашение Турции в ряды государств-членов, чтобы не уступить Китаю полный контроль над БРИКС и ШОС".

Официальное заявление по поводу заявки администрации Эрдогана на членство в БРИКС поступило сначала от России, а не Турции. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство и запрос Анкары будет рассмотрен странами блока.

Тан из РНП: нельзя сесть на две лошади одновременно

Депутат от Республиканской народной партии (РНП) Турции в Стамбуле и бывший посол Турции в США Намык Тан (Namık Tan) негативно отреагировал на то, что о заявке объявила Россия, а не министерство иностранных дел Турции. Критикуя заявку Турции на членство в БРИКС, поскольку она противоречит интересам страны в НАТО, Тан отметил: "Нельзя сесть на две лошади одновременно".

"Подобно тому как в результате покупки Турцией С-400 нас исключили из программы F-35, вследствие выдвижения Анкарой концепции „Синяя родина“ США отказались от баланса Турция — Греция в рамках НАТО и Греция — Израиль — Египет — греческая администрация Южного Кипра и, возможно, даже Франция выстроились перед нами на одном дипломатическом фронте. Только представьте, какой эффект бомбы замедленного действия с точки зрения нашей внешней политики и политики в области национальной безопасности будет иметь заявка на членство в БРИКС. Если это правда, то заявка Анкары на вступление в этот блок является дипломатическим безумием, попыткой дипломатического самоубийства".

Эргенч: у БРИКС нет альтернативной структуры

Комментируя дискуссии вокруг БРИКС, наша колумнистка, доцент, доктор Джерен Эргенч (Ceren Egenç) отметила, что заявку Турции нельзя рассматривать как разрыв с Западом. "В конце концов у БРИКС нет какой-либо альтернативной структуры западным институтам и альянсам, в которые входит Турция", — подчеркнула эксперт. Далее она продолжила: "Поэтому членство Турции в БРИКС имеет скорее символическое, нежели практическое значение. Нынешний интерес к БРИКС со стороны правительства Эрдогана, которое ранее проявляло большую заинтересованность в ШОС, вызван тем, что БРИКС в рамках предыдущего расширения принял в свои ряды страны Ближнего Востока — близких соседей Турции. Другими словами, шаг Эрдогана в отношении БРИКС больше связан с балансами в регионе, чем с какими-либо макроизменениями во внешней политике, такими как более тесные отношения с глобальным Югом".

А еще один фактор — Россия, подчеркнула Эргенч. "Россия, чья нужна в Китае выросла из-за дипломатической изоляции на фоне украинского конфликта, предпринимает такие шаги, как приглашение Турции в ряды государств-членов, чтобы не уступить Китаю полный контроль над БРИКС и ШОС. Китай до недавнего времени не благоволил присоединению Турции к этим региональным организациям, но после визита главы МИД Турции Хакана Фидана (Hakan Fidan) в КНР мы можем наблюдать рост китайских инвестиций в Турции. Эта ситуация может также изменить представление Китая о региональном положении Турции", — добавила эксперт.

Автор: Кюбра Кырымлы (Kübra Kırımlı)