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Военное обозрение

Вместе с профессиональными связистами и операторами РЭБ ВСУ в Полтаве утратили и крупную партию дорогостоящего профильного оборудования

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские вооружённые силы как минимум на ближайшее время лишились профессионального кадрового пополнения частей связи и радиоэлектронной борьбы. Причиной тому стал российский ракетный удар по военному институту в Полтаве.

ГС ЧС Украины вечером 5 сентября заявило о том, что поисково-спасательные работы на территории военного института связи в Полтаве завершены.

Официальное заявление ведомства:

Погибли 55 человек, пострадали — 328. Специалисты идентифицируют изъятые останки тел.

При этом не уточняется, принадлежат ли все изъятые останки тел тем, кто официально числится погибшим, или же речь в том числе об останках тех, кого «200-ми» киевский режим официально пока не признаёт.

Тем временем один из известных в Полтаве блогеров утверждает, что морги по области переполнены телами тех, кто на момент удара находился на территории военного института связи. По его словам, это сотни военнослужащих, тела которых вперемешку с ещё живыми доставлялись в клиники грузовиками. Многие из ещё живых украинских военнослужащих скончались при такой транспортировке, десятки — уже после доставки в больницы.

Для командования ВСУ проблема состоит не только в том, что потеряны сотни профессиональных связистов и РЭБ-щиков, но и в том, что российские ракеты уничтожили дорогостоящее оборудование вместе с теми системами, крупная партия которых должна были в итоге оказаться на фронте. Компенсировать масштабную утрату этого оборудования для ВСУ в ближайшие месяцы будет крайне проблематично.

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Украина
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