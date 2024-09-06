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ТАСС

Источник: космонавта Бабкина перевели по состоянию здоровья на нелетную должность

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Заместитель командира отряда космонавтов по научной работе Андрей Бабкин
Заместитель командира отряда космонавтов по научной работе Андрей Бабкин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Космонавт перешел на должность заместителя командира отряда по научной работе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Андрей Бабкин сохранил должность заместителя командира отряда космонавтов по научной работе, но лишился должности космонавта-испытателя по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Бабкин переведен с летной должности космонавта-испытателя - заместителя командира отряда по научной работе на нелетную должность заместителя командира отряда по научной работе, так как по медицинским показателям не соответствует должности космонавта-испытателя", - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) обновилась информация о Бабкине: он перестал числиться среди действующих космонавтов РФ.

Бабкин был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) в 2010 году. В 2012 году он был назначен космонавтом-испытателем отряда ЦПК. С момента зачисления Бабкин несколько раз назначался в экипажи, однако совершить космический полет ему не удалось.

Ранее издание "Газета.Ru" со ссылкой на источник сообщило, что космонавта попросили покинуть летную должность в связи с проблемами со здоровьем: в частности, Бабкин страдает от двустороннего полисинусита. 

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Россия
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Роскосмос
ЦПК Гагарина
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