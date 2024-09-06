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Интерфакс-АВН

Президенты Польши и Литвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и оборонной промышленности

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: AP Photo/ Miguel Angelo Pereira

Минск. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты Польши и Литвы подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и оборонной промышленности, сообщило агентство PAP.

"Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа подписали в четверг (к 455-летию подписания Люблинской унии) в Люблине соглашение о двусторонних отношениях в сфере кибербезопасности и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что "в ходе конференции президент Польши подчеркнул, что сотрудничество важно как для Польши, так и для Литвы, а также, в том числе, в отношении "наших соседей из Украины, которые, как мы надеемся, станут частью Североатлантического альянса".

Дуда также подчеркнул важность украинского опыта в контексте построения оборонных стратегий, подготовки оборонных процедур и совершенствования системной деятельности. "Это сотрудничество имеет большое значение", - отметил он.

"Наши соседи из Украины реализуют процедуры НАТО, служа в литовско-польско-украинской бригаде. Они совершенствуются, идет обмен опытом", - добавил президент.

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