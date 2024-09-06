Эксперт: вылазка ВСУ в Курской области укрепляет переговорные позиции РФ

Руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен заявил, что сторонники поддержки Украины на Западе, считая вылазку ВСУ успешной, "обманывают сами себя"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области укрепила позиции России на возможных переговорах об урегулировании конфликта. С такой оценкой выступил руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Responsible Statecraft.

По его мнению, сторонники поддержки Украины на Западе, считая вылазку ВСУ успешной, "обманывают сами себя". Нападение, отметил Ливен, "не достигло ни одной из основных целей и, вероятно, значительно ослабит позиции Украины на поле боя", что "усилило критику в адрес президента [Владимира] Зеленского и военного руководства" страны. В то же время автор цитирует неназванного украинского военного, который отметил, что ВСУ фактически "перестали контролировать" ситуацию на Донбассе, "все выглядит так, что фронт [там] обрушился".

Автор не исключает, что в случае "военного провала" Украины Запад подвергнется усиленному давлению с целью "прямого вмешательства". "Это то, для чего российское правительство обозначило изменения в своей ядерной доктрине", - полагает обозреватель.

Ливен подчеркивает, что на фоне провала контрнаступления ВСУ летом 2023 года администрация президента США Джо Байдена "оставила надежды на победу Украины" и добивается теперь "укрепления позиции Киева на возможных переговорах". "В то же время все указывает на то, что это Россия, а не Украина укрепляет военные позиции для возможных переговоров. И совершенно не ясно, изменят ли эту тенденцию украинские удары вглубь России", - отмечает автор, подчеркивая также, что "поводов считать, что время на стороне Украины, сейчас нет".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, порядка 10 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. детей, находятся в 202 пунктах временного размещения в 30 российских регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 10 тыс. военнослужащих и 81 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.