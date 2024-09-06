РФ призывает Аргентину избегать однобоких суждений о конфликте на Украине

Аргентинский МИД ранее осудил удар по Полтаве

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство России призвало правительство Аргентины воздерживаться от продвигаемых Киевом однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта. Таким образом дипмиссия прокомментировала заявление аргентинского министерства иностранных дел.

"В нем (в заявлении - прим. ТАСС) осуждается российский удар по городу Полтава и содержится призыв прекратить применение силы. Мы не согласны с такой трактовкой действий России. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению России", - говорится в сообщении.

Посольство отметило, что украинские власти признали, что среди погибших были действующие военнослужащие, что подтверждает, что указанный объект являлся легитимной военной целью. "Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее", - добавили в дипмиссии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где иностранные инструкторы готовили специалистов связи и операторов дронов, которые наносили удары по гражданским объектам России.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что при ударе по военному училищу в Полтаве погибли несколько десятков украинских военнослужащих и около 600 получили ранения. Мосийчук добавил, что вина за произошедшее лежит в том числе на военном руководстве Украины, которое допустило такое скопление личного состава в одном месте. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело.