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ТАСС

На Балтийском флоте прошли учения по противодействию безэкипажным катерам противника

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Расчеты радиотехнических боевых частей "выставили" помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Экипажи порядка 10 малых противолодочных кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота приняли участие в учениях по отражению нападения безэкипажных катеров противника, сообщила пресс-служба флота.

"По замыслу учения, стало известно о приближении к пункту базирования кораблей в городе Балтийске Калининградской области нескольких безэкипажных катеров "неприятеля". Командирам кораблей и катеров была поставлена оперативная задача по отражению атаки морских дронов", - рассказали в пресс-службе.

После получения вводной на кораблях был объявлен сигнал "Тревога" для повышения боевой готовности личного состава. Расчеты радиотехнических боевых частей "выставили" помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"В ходе практической части учения расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из артиллерийских установок, пулеметов "Корд" и стрелкового оружия", - отметили в пресс-службе.

Учения были проведены в рамках боевой подготовки флота. В них приняло участие порядка 10 кораблей и катеров, задействовано было свыше 300 военнослужащих Балтийской военно-морской базы. 

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