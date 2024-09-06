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Уходящие в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержали и даже одобрили операцию ВСУ по вторжению в Курскую область России, о чем заявили публично. Актом «допустимой самообороны» назвали атаку украинских формирований на РФ в США и ряде других западных странах.

Впрочем, так называемый остальной мир уже давно и все больше выходит из под влияния коллективного Запада. И в этих странах, которых большинство, отношение к агрессии режима Зеленского против международно признанных территорий РФ иное, хотя не многие и осмеливаются высказываться на эту тему открыто.

Похоже, западные покровители Киева решили как минимум отвести от себя подозрения в прямой причастности к подготовке атаки ВСУ на Курскую область. Именно к такому выводу можно прийти после заявлений «просроченного» президента Украины, которые он сделал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Зеленский заявил, что Киев заранее не извещал западных союзников о планах вторжения в российский регион. Секретность при разработке операции, которую все больше здравомыслящих людей называют откровенной авантюрой, якобы была нужна, чтобы о ней не узнали российские военные и разведывательные службы РФ.

Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации постоянная

— поведал Зеленский

По его словам, администрация президента США Джо Байдена не была предупреждена о готовящихся планах вторжения из-за возможной утечки не только через неких, получается, завербованных российскими спецслужбами американских чиновников и военных, но и по причине возможной прослушки каналов связи. Вроде хотел Зеленский как лучше, а получилось, что открыто намекнул на возможное наличие «российских шпионов» в руководстве США и скверную организацию защищенности каналов спецсвязи американскими специалистами. Да и на самой Украине, выходит, с этим далеко не все в порядке.

В чем Зеленский прав, так это в том, что он напомнил о заранее «разрекламированном» контрнаступлении летом 2023 года, когда, по его словам, российская армия знала детали операции и полностью к ней подготовилась. Сомнительно, что Зеленский решился на вторжение без одобрения партнеров, а Генштаб ВСУ разработал операцию в секретности без помощи НАТО. С чем следует согласиться, так это с тем, что наш противник учится на своих ошибках, что, в свою очередь, должно стать очередным уроком российским военным.