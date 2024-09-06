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Известия.ru

Эксперт объяснил тревогу Запада из-за российских планирующих авиабомб

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Источник изображения: Фото: TASS/AP/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Леонков: от российских авиабомб с УМПК нет «противоядия»

Российские бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), наносят колоссальный урон, потому что против них нет «противоядия». Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал в четверг, 5 сентября.

Накануне Military Watch Magazine (MWM) заявил, что российские истребители Су-34 с планирующими бомбами вызвали тревогу на Западе, сообщается на сайте kp.ru. Журнал написал, что в зоне спецоперации Су-34 с планирующими бомбами ФАБ-500 первоклассно оптимизированы для нейтрализации хорошо укрепленных позиций противника, сообщает 360.ru.

По словам Леонкова, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, IRIS-T, SAMP-T, которые производят в западных странах, не могут отследить, а соответственно и сбить планирующие бомбы, то есть обычные бомбы, оснащенные УМПК. Он добавил, что эти модули ставятся и на такие свободно падающие бомбы, как ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-3000.

«Модули позволяют сбрасывать эти бомбы с высот, куда не добивают некоторые зенитно-ракетные комплексы, не входя в зону их поражения — то есть на дальности от 50 до 90 км», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что за счет того, что на Су-34 установлены вычислители СВП, фактически бомбы с такими модулями становятся высокоточным авиационным вооружением, которое сбрасывается в наиболее защищенные объекты противника либо на скопление живой силы и военной техники.

«И раз против них нет противоядия, то, понятное дело, что они наносят колоссальный урон, и в принципе понятно, что данный вид вооружения, бомбы, всегда считался самым мощным видом конвенционального оружия», — заключил специалист.

5 августа военный эксперт Вадим Мингалев заявил в беседе с «Известиями», что российская авиационная техника превосходит переданные Западом Вооруженным силам Украины истребители F-16, очередная военная помощь не повлияет на итоги спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что российские Су-30 и Су-34 превосходят F-16 по многим параметрам.

Ранее, 2 июля, историк авиации Михаил Кудинов назвал тяжелые боеприпасы ФАБ-3000 самым мощным неядерным оружием российской армии. Носителем трехтонных бомб стал фронтовой бомбардировщик Су-34. Он может поднять один такой боеприпас.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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Страны
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Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Су-30
Су-34
ФАБ-500
Персоны
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