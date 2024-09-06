Спецслужбы СНГ отработали на учениях отражение атаки боевиков ИГИЛ в приграничье Узбекистана и подавление массовых беспорядков

Следующие антитеррористические учения СНГ пройдут в Таджикистане

Чирчик (Узбекистан). 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместное антитеррористическое учение стран СНГ "Восток-Антитеррор" завершилось в четверг в Узбекистане, передает корреспондент "Интерфакса".

Первый этап учения проходил в конце августа на территории нескольких государств Содружества.

По легенде второго этапа учения группа боевиков запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ пытается захватить пограничный пост на юге Узбекистана. Параллельно их сторонники организовывают массовые беспорядки, а после их подавления совершают вооруженный захват гостиницы.

В ходе этого этапа учений были задействованы силы Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, МВД, МЧС и Нацгвардии республики. Для подавления беспорядков использовались водометы, дымовые гранаты, привлекалась конная полиция и полицейская техника.

"Заложников" освобождал спецназ СГБ "Бургут". Позднее для тушения пожара привлекались силы МЧС.

На третьем этапе учения совместными силами пограничных войск СГБ и Минобороны республики была проведена войсковая операция по пресечению вторжения до сотни боевиков через границу. Сначала "террористы" попали под огонь пограничников, после чего по ним был нанесен воздушный удар с вертолета.

Также представителям спецслужб СНГ продемонстрировали операцию по ликвидации участников НВФ в горах. На этом этапе также применялись вертолеты Минобороны Узбекистана. Боевые стрельбы велись из крупнокалиберного оружия.

"У нас очень высокие оценки при подведении итогов дали наши коллеги, которые не участвовали в нынешних учениях. Я имею в виду представителей республики Индия, Китайской народной республики, Иран, как новый член ШОС (...), коллеги из Пакистана, другие коллеги", - сообщил журналистам по итогам учения руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

Он отметил слаженность и четкость действий узбекских силовых ведомств.

Высокую оценку прошедшим учениям дал и замдиректора ФСБ РФ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин.

"Не могу не констатировать высочайший уровень межведомственного взаимодействия, проявленный в рамках сегодняшних этапов проведения учения, который позволил всем подразделениям, задействованным сегодня, успешно и очень динамично решать поставленные задачи", - сказал Сироткин в ходе подведения итогов учения.