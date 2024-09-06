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ВВС Алжира приступили к оценочным испытаниям УТС L-39NG чешской Aero Vodochody

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 5 сентября. Военно-воздушные силы Алжира приступили к оценочным испытаниям реактивного учебно-тренировочного самолета L-39NG чешской компании Aero Vodochody в рамках программы модернизации имеющегося парка УТС.

Как сообщает Defensa.com, L-39NG на днях приземлился на авиабазе "Тафаруи", где будет проведена комплексная оценка чешского самолета, включая тестирование летных характеристик и возможностей, а также эксплуатационных затрат.

Напомним, что делегация Министерства обороны Алжира во главе с генерал-майором Салимом Гридом в 2022 году посетила Прагу для обсуждения возможностей дальнейшего укрепления отношений в военно-технической сфере, особенно в области сотрудничества в оборонной промышленности.

Как сообщалось в пресс-релизе Министерства иностранных дел Чешской Республики, алжирскую делегацию 24 мая 2022 года принял заместитель министра иностранных дел по вопросам безопасности Мартин Повейшил.

По информации Defensa.com, главной темой обсуждений стали переговоры с чешской компанией Aero Vodochody о создании на территории Алжира производственной линии по сборке УТС L-39NG. Кроме обсуждения серийного производство новых УТС в африканской стране, также был поднят вопрос создания местного центра обслуживания парка эксплуатируемых с 1987 года УТС L-39 "Альбатрос".

По мнению издания, создание производственной линии по производству L-39NG в Алжире может указывать на намерение ВВС этой страны приобрести несколько десятков таких самолетов в будущем для замены части L-39ZA/C, парк которых на данный момент составляет около 55 ед.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Компания открыла сборочную линию L-39NG в январе 2018 года.

УТС L-39NG разработан для подготовки пилотов на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Он оснащен современным двигателем FJ44-4M компании Williams International. Комплекс авионики Genesys Aerosystems адаптирован для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески вооружения и нести до 1200 кг вооружения, включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

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Чехия
Продукция
AIM-9
L-39
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