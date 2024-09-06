Путин назвал Китай, Бразилию и Индию возможными посредниками в переговорах по Украине

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Выступая сегодня на Восточном экономическом форуме, российский президент Владимир Путин затронул и тему мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

По словам Путина, в потенциальных переговорах по этому вопросу посредниками могли бы быть, прежде всего, Китай, Бразилия и Индия. Он отметил, что руководство этих стран искренне желает помочь в решении проблем, связанных с украинским конфликтом.

Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнения в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса

– сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Индия, имея хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и с Вашингтоном, могла бы содействовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

Напомним, что Китай и Бразилия предлагали созвать мирный саммит по Украине с участием всех сторон. А Зеленский предлагал индийскому премьеру Моди, который, к слову сказать, совсем недавно был в Киеве, провести в Индии второй мирный саммит. Первым Зеленский считает совершенно бесполезную конференцию в Швейцарии, куда не пригласили Россию.