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Военное обозрение

Постпред Ирана при ООН: Израиль угрожает другим странам региона ядерным уничтожением

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Источник изображения: topwar.ru

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН в Международный день действий против ядерных испытаний, заявив о риске, который представляет для всего мира ядерный арсенал Израиля, пишет агентство Press TV.

Текущая ситуация вызывает тревогу, поскольку израильский режим угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, а его ядерный арсенал представляет значительный риск как для региональной, так и для глобальной безопасности

- заявил дипломат.

Иравани добавил, что международное сообщество должно заставить режим Нетаньяху присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) без возможности требовать какие-то «особые» условия для своей страны, а также предоставить возможность контроля своих ядерных объектов специалистами МАГАТЭ.

В материале говорится, что по оценкам разных экспертов, в распоряжении Израиля может находиться от 200 до 400 ядерных боеголовок, что делает его единственным обладателем неконвенциональных (нетрадиционных) вооружений на Ближнем Востоке. При этом власти еврейского государства отказываются разрешать специалистам МАГАТЭ проводить инспекцию своих ядерных объектов, а также подписывать ДНЯО.

Также в своей речи Иравани подчеркнул важность приверженности международного сообщества защите окружающей среды от разрушительных последствий ядерных испытаний и содействию их прекращению, что, с его слов, имеет важное значение для достижения устойчивого мира в нынешних геополитических условиях.

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