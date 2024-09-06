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Военное обозрение

Противник опубликовал кадры якобы перехвата российского «Ланцета» при помощи FPV-дрона

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы опубликовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент применения FPV-дрона для перехвата барражирующего боеприпаса "Ланцет" российской армии.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что беспилотник боевиков киевского режима приближается к летящему "Ланцету", причем сзади и сверху, после чего, как утверждает вражеский ресурс, поражает барражирующий боеприпас. Стоит отметить, что это первый зафиксированный подобный случай, а учитывая, что скорость "Ланцета" значительно превосходит максимальные возможности FPV-дронов, не исключено, что опубликованные противником кадры изготовлены с использованием компьютерной графики.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В рамках проведения ВС РФ спецоперации на Украине высокоэффективное применение "Ланцетов" и разведывательных беспилотников стало настоящим триумфом российских военных инженеров. В частности, связка разведывательных беспилотников Z-16 или Z-20 c барражирующими боеприпасами обеспечивает успешное ведение подразделениями российской армии контрбатарейной борьбы.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" новой модификации оснащаются тепловизорами, что обеспечивает возможность их применения в темное время суток. Кроме того, разработчики модернизировали систему наведения и увеличили радиус действия "Изделия-51". Также внедрены решения, позволяющие успешно выполнять поставленные задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Расчеты барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" продолжают с ювелирной точностью уничтожать военную технику ВСУ, включая современные западные ЗРК, по всей линии боевого соприкосновения и в ближних тылах противника. Так что правдивость этого видео вызывает, мягко говоря, большие сомнения. Сразу вспоминается киевская бабушка, которая сбивала российские дроны банками с консервацией.

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