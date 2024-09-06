Военный эксперт Литовкин: надежды ВСУ на успех курской авантюры провалились

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с катастрофичными последствиями нападения на Курскую область, Киев не достиг своих целей и понес огромные потери. Об этом 5 сентября в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Авантюра нападения на Курскую область заканчивается для Украины катастрофой, она не достигла никаких своих целей, она не дошла до АЭС <...>, получить выгод никаких не сумела», — сообщил он.

Собеседник издания добавил, что Киев безуспешно стягивает к Курской области силы, однако армия России их ликвидирует. Так, по словам эксперта, по последним данным, противник потерял в российском приграничном регионе более 9 тыс. военных, 81 танк, сотни бронемашин и другой техники.

«Надежды на то, что Россия, защищая Курскую область, отзовет какие-то резервы на донецком, на краснолиманском, на херсонском или запорожском направлениях, оказались построены на песке. У России, оказалось, существовали резервы на всякий случай в других местах. Они были подведены и сейчас вместе с другими войсками уничтожают террористические банды, которые остались на курской земле», — резюмировал Литовкин.

Он добавил, что при этом ВСУ самим приходится перебрасывать военных с других направлений на курское.

Также в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий, ситуация стабилизируется, боевики несут большие потери. Он также отметил, что это чревато для Украины потерей боеспособности на наиболее важных для Киева направлениях.

Ранее в этот день военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как громят украинских боевиков на курском направлении. Военные поделились, что сначала расчет получает команду и начинает работу. Целью остается живая сила противника.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.