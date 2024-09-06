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ТАСС

Эксперт: Путин на ВЭФ продемонстрировал открытую позицию РФ по Украине

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Президент подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) продемонстрировал открытую позицию по Украине, подчеркнув, что Москва не отказывается от переговоров. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Президент специально уделил внимание Украине и не только для того, чтобы сигнал поступил в мировое сообщество. Первое, на мой взгляд, и в принципе самое важное, это то, что мы были открыты и не отказываемся от переговоров. Чтобы нам не приписывали всякие небылицы. Второе, то, что точкой отсчета вполне могут быть договоренности, которые парафированы в Стамбуле", - отметил специалист.

Эксперт также указал, что российский лидер заострил внимание на неудавшейся террористической акции Киева в Курской области. "Я думаю, это главные сигналы. Те, кому надо, их услышали и берут в разработку эту информацию", - сказал Кошкин.

Рассуждая о гостях форума и пленарной сессии, собеседник агентства отметил, что ВЭФ подтверждает переориентацию России на юго-восток Евразии и на развитие своего Дальнего Востока. "И представительства государств, и присутствие официальных лиц из Малайзии и Китая говорит о том, что мы начинаем глубоко интегрироваться в вопросы азиатских проблем Дальневосточного региона. И мы там востребованы, мы там нужны", - добавил он.

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе эфемерных требований, а на базе стамбульских соглашений.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. 

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