Германия намерена поставить ВС Украины 12 ЗРК IRIS-T SLM

ЦАМТО, 5 сентября. Как сообщил 3 сентября информированный источник агентства Reuters, власти Германии подтвердили намерение придерживаться запланированной поставки 12 ЗРК средней дальности IRIS-T SLM ВС Украины, включая ранее взятые на себя обязательства.

На текущий момент четыре комплекса IRIS-T SLM уже поставлены, еще два планируется передать до конца года, а оставшиеся шесть будут поставлены позднее – в 2025 году. Как заявлено, поэтапная поставка подчеркивает стратегический подход Германии к поддержке Украины, гарантируя эффективную интеграцию систем в ее оборонную инфраструктуру.

Сообщение последовало за серией обсуждений официальными лицами Германии и Украины международных усилий по поддержке Украины. Поставка систем также созвучна приверженности Германии инициативам НАТО и ЕС, направленным на укрепление обороноспособности союзных стран, сталкивающихся с внешними угрозами.

Как сообщал ЦАМТО, о намерении передать в ответ на запрос Украины несколько ЗРК IRIS-T компании Diehl Defense, а также другие системы вооружения канцлер Германии Олаф Шольц объявил в начале июня 2022 года.

По состоянию на апрель 2024 года Киеву были переданы три комплекса IRIS-T SLM. Еще один был поставлен в мае текущего года.

В состав каждой батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Наряду с IRIS-T SLM, Германия поставляет ВС Украины ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. На текущий момент переданы три комплекса данного типа. О.Шольц пообещал поставку 9 дополнительных систем, включая две единицы в 2024 году. Остальные планируется поставить в 2025 году.

Выступая в Тодендорфе на церемонии принятия первого ЗРК IRIS-T SLM на вооружение ВС Германии, О.Шольц заявил (не представив источник информации), что комплексы IRIS-T на территории Украины сбили более 250 российских КР, БЛА и других воздушных целей. Канцлер утверждает, что вероятность поражения составила не менее 95%.