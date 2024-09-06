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Военное обозрение

Финляндия представила модуль эвакуации с бронированной капсулой Havoc S-300 Gen3

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Источник изображения: topwar.ru

Финская компания NDR-Industries разработала модуль медицинский эвакуации UGV Havoc S-300 Gen3, обладающий бронированной капсулой.

Система работает с использованием гибридной силовой установки, позволяющей функционировать в диапазоне от 4 до 16 часов работы, в зависимости от режима использования.

Изделие Havoc S-300 Gen3 представляет собой многоцелевой наземный дрон полной массой 400 кг, максимальной скоростью до 80 км/ч и регулируемым дорожным просветом 300-350 мм. Платформа также имеет гусеницу длиной 1730 мм, высотой 500 мм и шириной 1400 мм.

Заявляется о возможности использования прицепной системы Havoc, повышающей грузоподъемность комплекса. При её применении общая мощность изделия может достигать 900 л.с., а её грузоподъемность достигает 1,6 тонны.

Комплекс может быть оснащен бронированными капсулами CASEVAC («эвакуация пострадавших»), которые могут быть установлены как на основной машине, так и на прицепе. Они спроектированы как независимые блоки, оснащенные системами освещения, вентиляции и климат-контроля.

В качестве опции они могут быть изготовлены из стойких материалов уровня B-7 [легированная нержавеющая сталь особой прочности] и спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму передвижение пациента во время транспортировки.

Предлагаемое Финляндией изделие предназначено для транспортировки тяжелораненых или умерших с передовых позиций, не требуя для выполнения этой задачи привлечения дополнительного личного состава.

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Страны
Финляндия
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