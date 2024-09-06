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ТАСС

Bild: разрушенное училище в Полтаве обучало военных со всей Украины

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Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

Издание отмечает, что репортеры не смогли верифицировать на месте удара сообщения, в частности украинского правительства, о том, что под удар якобы попала больница

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Военное училище связи в Полтаве, по которому был нанесен ранее российский удар, обучало военных ВСУ со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что его репортеры не смогли верифицировать на месте удара сообщения, в частности украинского правительства, о том, что под удар якобы попала больница.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли во вторник высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где иностранные инструкторы готовили специалистов связи и операторов дронов, которые наносили удары по гражданским объектам России.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что при ударе по военному училищу в Полтаве погибли несколько десятков украинских военнослужащих и около 600 получили ранения. Мосийчук добавил, что вина за произошедшее лежит в том числе на военном руководстве Украины, которое допустило такое скопление личного состава в одном месте. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело. Министр обороны Украины Рустем Умеров со своей стороны сообщал, что обстоятельства удара совместно с правоохранителями устанавливает также Главная инспекция Минобороны. 

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