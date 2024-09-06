Космонавт 14 лет готовился к полету, но остался на Земле из-за фильма «Вызов». Теперь его хотят уволить из-за насморка

«Газета.ру» сообщила об увольнении не полетевшего на МКС космонавта Бабкина

Члену отряда космонавтов Андрею Бабкину предложили уволиться с летной должности по состоянию здоровья. Утверждается, что основной причиной является запущенный насморк. При этом другой причиной называется стремление «Роскосмоса» сэкономить на его подготовке, компенсируя бюджетный дефицит.

Бабкин, который готовился к полету в космос в составе отряда 14 лет, так и не полетел на МКС из-за съемок фильма «Вызов».

Бабкину предложили уволиться, хотя медики ставят диагноз «здоров»

По словам источника «Газеты.Ru» из ракетно-космической отрасли, Бабкина попросили подписать заявление на перевод с летной должности в отряде космонавтов на должность заместителя командира по науке. Это означает, что по мнению руководства Центра подготовки космонавтов, Бабкин уже не годится как кандидат в космонавты, а, значит, в космос он уже никогда не полетит. Информацию подтвердил и эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

Андрей Бабкин (справа). Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Обоснованием для увольнения мог стать отвод по медицинским показаниям. Поясняется, что его могла вынести Главная медицинская комиссия (ГМК) Центра подготовки космонавтов, а ее решения никем не проверяются. ГМК не принимает заключения и мнения сторонних врачей, даже из ведущих клиник и НИИ. Источник издания рассказал, что таким же образом ранее уже были уволены еще несколько кандидатов в космонавты, но не привел их имена. «Это связано с тем, что космонавты внутри отряда подписывают некие правила кодекса, которые не разрешают им "выносить сор из избы"», — добавила «Газета.Ru».

Согласно имеющимся в распоряжении издания справкам, Бабкин получил отвод из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. Он даже делал рекомендованную операцию и был допущен до полета летом 2022 года, но уже в декабре того же года получил постоянную негодность вместо временной. При этом согласно опубликованным справкам осмотров в различных медучреждениях от марта 2023 года, ему ставили диагноз «здоров» и отмечали положительную динамику. То же было выявлено и в июне этого года.

Бабкин готовился к полету 14 лет

Андрей Бабкин был зачислен в отряд космонавтов 14 лет назад, до этого на протяжении такого же срока проработав инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия». Всерьез он стал готовиться к полету с октября 2017 года, когда в качестве бортинженера вошел в состав дублирующего экипажа МКС-57/58 с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Шеннон Уокер. Но состав экипажа был изменен в мае 2018 года в связи с пересмотром программы полета МКС. Утверждается, что тогда компания Boeing получила пять мест на кораблях «Союз» для американских астронавтов в счет погашения российского долга за плавучий космодром «Морской старт».

Затем Бабкин приступил к подготовке в составе экипажа МКС-61/62 с Николаем Тихоновым и Кристофером Кэссиди. Но в октябре 2018 года при старте потерпел крушение «Союз МС-10» с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом. Оба в итоге полетели на МКС в следующий запланированный запуск, и из-за этого полет Бабкина вновь был перенесен.

С апреля 2019 года Бабкин начинает готовиться в составе основного экипажа МКС-63 с Тихоновым и японцем Акихико Хошиде. Но российский космонавт получает травму и меняют весь экипаж. С мая 2020 года он входит в состав основного экипажа МКС-66 с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Но в итоге его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые в октябре 2021 года отправились на МКС снимать фильм «Вызов».

Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", 17 октября 2021 года. Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов тогда отмечал, что космонавты недовольны этим проектом, так как для работы над ним была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа. «Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полетов, и весь этот план был перекроен», — сказал Хохлов. Он признался, что ему очень жаль Бабкина, которому больше 50 лет. В его поддержку никто не выступил, хотя космонавт очень долго ждал своего полета.

На текущий момент в Центре его статус указан как «космонавт-испытатель — заместитель командира отряда космонавтов (по научно-исследовательской и испытательной работе)».

На подготовку Бабкина потратили сотни миллионов долларов

Отмечается, что Бабкин помимо подготовки в Центре подготовки космонавтов за это время прошел еще и расширенный курс специализации в Северной Америке и Европе. Так, в Канаде он обучался управлению канадским манипулятором SSRMS — захватывать полезный груз и спутники. В США он проходил подготовку для работы с системами американского сегмента МКС — тренировался в лабораториях виртуальной реальности Alpha-Cupola по сопровождению и захвату кораблей Dragon, Cygnus, а также управлению SAFER — установкой, которая надевается на скафандр в открытом космосе.

В Германии Бабкин получил сертификацию по работе с полезной нагрузкой Европейского космического агентства и модулем Columbus, а также успешно завершил курс японского космического агентства JAXA по работе с японским модулем JEM и грузовым кораблем HTV.

По мнению Дмитрия Струговца, всего на подготовку Бабкина за эти годы могли уйти сотни миллионов долларов или десятки миллиардов рублей, исходя из средней оценки стоимости подготовки одного космонавта из числа кандидатов.