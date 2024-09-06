Путин назвал российский ледокольный флот уникальным

Путин: Россия имеет уникальный ледокольный флот

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия имеет уникальный ледокольный флот, продолжает его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.

Президент отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года.

"Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.