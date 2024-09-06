Россиянина Бабкина исключили из летного отряда космонавтов

Не летавшего на Международную космическую станцию (МКС) из-за фильма «Вызов» россиянина Андрея Бабкина исключили из летного отряда космонавтов. Об этом со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) сообщает РИА Новости.

«Информация о Бабкине исчезла из раздела на сайте ЦПК, где приведены все действующие космонавты отряда», — пишет агентство.

Со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости сообщает, что Бабкин по медицинским показаниям не будет проходить подготовку к полетам, однако останется в отряде на должности заместителя командира по научной работе.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщила, что кандидату в космонавты Андрею Бабкину, не полетевшему на МКС из-за фильма «Вызов», предложили уволиться из отряда космонавтов из-за насморка.