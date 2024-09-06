В Иране назвали лицемерием утверждения об участии страны в конфликте на Украине

Постпред республики при ООН отметил, что действия США и их союзников привели к затягиванию боевых действий

ДУБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Обвинения в адрес Ирана в его вовлеченности в конфликт на Украине со стороны США, Франции и Британии, трех стран, непосредственно поставляющих Киеву оружие, являются лицемерием. Такое мнение выразил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"В ходе этой встречи (заседание Совета Безопасности ООН 30 августа по западным поставкам вооружений Киеву - прим. ТАСС) представители Соединенных Штатов, Британии и Франции вновь приложили скоординированные усилия, чтобы выдвинуть обвинения против моей страны в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. <...> Это одновременно ирония и лицемерие, что три страны, непосредственно вовлеченные в конфликт на Украине и вносящие значительный вклад в его эскалацию поставками современного оружия, смело выдвигают такие необоснованные претензии в адрес Ирана", - написал он в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу. По словам Иравани, данные утверждение этих трех стран Иран рассматривает лишь как недальновидную политику, направленную на защиту и продвижение их интересов.

США и их союзники не могут отрицать того, что именно предоставление ими западного вооружения и современной техники, особенно Соединенными Штатами, привело к затягиванию конфликта на Украине и причинению вреда мирному населению, указал Иравани. "Вопреки заявлению представителя Соединенных Штатов, именно США, а не Иран, являются главным сторонником терроризма как в регионе, так и во всем мире", - подчеркнул иранский постпред.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранского вооружения для применения на Украине, в том числе беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла БПЛА в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.