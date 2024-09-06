Пентагон столкнулся с почти двукратным перерасходом средств в программе обновления стратегического ядерного оружия

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В ВВС США «недооценили» сложность строительства разветвленной сети пусковых центров и другой наземной инфраструктуры для своих ядерных ракет следующего поколения, что привело к серьезному прогнозируемому перерасходу средств, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление помощника министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантера.

В материале говорится, что изначально внимание американских военно-воздушных сил и промышленности было сосредоточено непосредственно на новой МБР LGM-35A Sentinel. При этом в соответствующей программе полностью игнорировалась сложность наземной инфраструктуры.

Как пишет издание, Пентагон намерен заменить свой арсенал, состоящий примерно из 450 устаревших ядерных ракет Minuteman III, срок службы которых подходит к концу, на Sentinel производства Northrop Grumman. Но прогнозируемые будущие затраты на инфраструктуру для МБР нового поколения, которые включают строительство новых центров управления запусками, реконструкцию существующих шахт для новых ракет и замену около 7500 миль медного кабеля, соединяющего объекты, на оптоволокно, резко возросли.

Первоначально Пентагон ожидал потратить 77,7 миллиарда долларов на программу Sentinel, но теперь она, вероятно, обойдется примерно в 160 миллиардов долларов.

В свою очередь, более чем двукратный перерасход средств встревожил законодателей Конгресса США и чиновников Пентагона и привел к процессу, известному как критическое нарушение закона Нанна-Маккерди (перерасход лимита средств оборонных программ). Впрочем, как пишет Defense News со ссылкой на источник, после серьезных обсуждений, военные решили, что Sentinel слишком важен, чтобы его отменять. При этом проект должен быть реструктурирован, чтобы снизить огромные расходы.

В то же время в Пентагоне заявили, что даже «разумно модифицированная» версия все равно, вероятно, обойдется в 140,9 миллиарда долларов, или на 81% больше первоначальной оценки.

Как пишет издание, ВВС США теперь идут «строка за строкой» в поисках вариантов для снижения своих расходов в проекте замены устаревших МБР Minuteman III на современные ракеты Sentinel.