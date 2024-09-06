Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских договоренностей

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

По его словам, тогда практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве были достигнуты, но потом в процесс вмешалась Великобритания, и украинские власти "пошли по другому пути".

Путину был задан вопрос, какая страна могла бы стать посредником в возможных переговорах России и Украины.