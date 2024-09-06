ThyssenKrupp Marine Systems и NVL создали СП по строительству фрегатов ПВО F127 для ВМС Германии

ЦАМТО, 5 сентября. В ходе выставки SMM 2024 судостроительные компании ThyssenKrupp Marine Systems и NVL объявили о намерении создать совместное предприятие и подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Целью сотрудничества является совместная реализация проекта строительства разработанных ThyssenKrupp Marine Systems боевых кораблей MEKO A-400 AMD в рамках поставки новых фрегатов ПВО для ВМС Германии.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ThyssenKrupp Marine Systems Оливер Буркхард и акционер группы NVL Фридрих Люрссен. Как основной акционер совместного предприятия, ThyssenKrupp Marine Systems будет играть ведущую роль в разработке и строительстве фрегатов "Тип-127" (F127), основанных на конструкции MEKO A-400.

NVL предоставит свои обширные производственные возможности и многолетний опыт в строительстве военных кораблей. Точную долю работ партнеры определят на более позднем этапе. Как заявлено, сотрудничество внесет значительный вклад в укрепление ключевых национальных технологий в области военного судостроения. Создание СП было одобрено Федеральным ведомством по картелям 2 сентября.

Как заявил О.Буркхард, ThyssenKrupp уже вложила значительные средства в разработку технологии MEKO A-400 и в расширение мощностей на площадке в Висмаре. Теперь власти должны одобрить проект преемника F124 и обеспечить его финансирование.

Как заявлено, MEKO A-400 AMD позволит усилить боевые возможности ВМС Германии за счет улучшенного энергоснабжения перспективных систем вооружения и боевого управления, а новый тип корпуса обеспечит больше пространства для размещения ракет и более высокую крейсерскую скорость при применении в составе многонациональных ударных групп. Это означает, что фрегат нового типа может быть оснащен комбинацией систем для борьбы с воздушными угрозами и одновременного поражения нескольких целей на больших дальностях. Корабль сможет поражать надводные и наземные цели, а также бороться с подводными лодками.

Срок эксплуатации состоящих на вооружении ВМС Германии фрегатов класса "Саксен" (F219 Sachsen) истекает в ближайшие несколько лет. При этом, как заявлено, продление срока эксплуатации не имеет ни военного, ни экономического смысла.

Совместное предприятие будет размещаться в Гамбурге и выступит в качестве проектной компании при строительстве фрегатов F127. Таким образом, ThyssenKrupp Marine Systems и NVL создают необходимые условия для начала строительства новых фрегатов уже в 2025 году. На данный момент предполагается, что корабли будут строиться ThyssenKrupp Marine Systems на мощностях в Висмаре и NVL – на верфях в Гамбурге и Вольгасте. Командование ВМС Германии рассчитывает, что первый корабль будет готов к применению по назначению в 2034 году.