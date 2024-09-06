На Украине назвали существенными повреждения Киевской ГЭС

В СНБО отметили, что в стране также не работает Днепрогэс, выведены из строя ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и разрушена единственная мощная ТЭЦ-5 в Харькове

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Повреждения Киевской ГЭС, полученные электростанцией 26 августа, являются существенными. Об этом говорится в сообщении о состоянии энергетической системы Украины, размещенном на сайте Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны.

"Сейчас одновременно не работает Днепрогэс, существенно повреждена Киевская ГЭС, фактически выведены из строя ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, разрушена единственная мощная ТЭЦ-5 в Харькове", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что импорта электроэнергии из-за рубежа для покрытия дефицита энергосистемы будет недостаточно. "Максимально таким путем можно получить лишь 1,7 ГВт. Сейчас идут переговоры, чтобы увеличить импортируемые мощности до 2,2 ГВт, но и этого не будет достаточно", - отметили в центре.

26 августа на Украине сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. Однако в Киеве не уточняли масштабы повреждений. В стране вновь ежедневно вводятся графики отключения света, а энергосистема привлекает аварийную помощь из Европы.