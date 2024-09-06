В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

ЦАМТО, 5 сентября. Ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Интерес к легкому тактическому самолету Checkmate проявил ряд государств региона (Ближнего Востока и Африки – ред.). Заинтересованным партнерам в настоящее время переданы предложения по проекту", – сообщил А.Михеев на полях международной выставки Egypt International Airshow 2024, проходящей в аэропорту Эль-Аламейна на севере Египта.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" отметил, что при создании этого самолета предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций.

"Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области", – подчеркнул он.

Ранее А.Михеев сообщал "РИА Новости", что иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия.