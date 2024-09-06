Первый ЗРК IRIS-T SLM ВС Германии признан боеготовым

ЦАМТО, 5 сентября. Компания Diehl Defence объявила о состоявшейся на полигоне Тодендорф (земля Шлезвиг-Гольштейн) церемонии, посвященной достижению начальной готовности к боевому применению первого ЗРК IRIS-T SLM.

В ходе мероприятия главный исполнительный директор Diehl Defence Гельмут Раух вручил символический ключ от системы IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled, Surface Launched Medium Range) заместителю руководителя Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Харальду Альбрехту. Официальное принятие первого ЗРК на вооружение состоялось после завершения обучения операторов IRIS-T SLM в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса.

Системы IRIS-T SLM будут применяться ВВС Германии для защиты важных объектов инфраструктуры, населенных пунктов и расположений войск от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, ракеты и БЛА.

С лета 2023 года компания Diehl Defence и ВВС Германии совместно эксплуатируют учебный центр в Тодендорфе для подготовки расчетов IRIS-T SLM. Курсанты из других стран-покупателей также смогут пройти обучение в центре. Как предполагается, военнослужащие из 19 стран будут обучаться в Тодендорфе, начиная с 2026 года. Украинские расчеты уже проходят подготовку в учебном центре. За вопросы технической поддержки ЗРК отвечает Diehl Defense, а за тактическую подготовку – специалисты ВВС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, 14 июня 2023 года бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил закупку для ВС страны 6 ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, а также ракет, другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 950 млн. евро. Финансирование осуществляется из средств специального фонда Бундесвера.

Контракт на поставку 6 ЗРК IRIS-T SLM Федеральное ведомство BAAINBw заключило с Diehl Defense в июне 2023 года. Первый комплекс компания передала BAAINBw в начале августа 2024 года.

В состав каждого комплекса IRIS-T SLM входят тактический командный пункт, радиолокационная станция с дальностью обнаружения до 250 км и три пусковые установки, на каждой из которых размещены 8 ЗУР в транспортно-пусковых контейнерах. Кроме того, имеются вспомогательные элементы, в т.ч. мастерская, транспортно-заряжающая машина и два контейнера для снабжения. ЗРК предназначен для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, БЛА, ракеты класса "воздух-поверхность" и крылатые ракеты, и позволяет поражать цели на дальностях до 40 км и высотах до 20 км. Каждая система обеспечивает защиту территории площадью 200 кв. км.