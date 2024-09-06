РФ будет направлять свою долю дивидендов от ВТБ на докапитализацию ОСК

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Дивиденды на акции ВТБ (MOEX: VTBR), принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"У нас есть важное решение, нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, не беру частных. Частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были. Все дивиденды, которые получал главный акционер, будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК", - заявил Костин.