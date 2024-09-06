Войти
Интерфакс-АВН

РФ будет направлять свою долю дивидендов от ВТБ на докапитализацию ОСК

180
0
0
VTB_logo
Банк ВТБ.

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Дивиденды на акции ВТБ (MOEX: VTBR), принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"У нас есть важное решение, нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, не беру частных. Частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были. Все дивиденды, которые получал главный акционер, будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК", - заявил Костин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 01:41
  • 0
Ответ на "Польша-Украина: начало конца"
  • 06.09 01:16
  • 1
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"
  • 05.09 22:49
  • 1
Минобороны Индии одобрило проект закупки новых танков по программе FRCV
  • 05.09 22:39
  • 1
«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk
  • 05.09 22:02
  • 3
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 05.09 21:46
  • 496
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.09 21:18
  • 0
Ответ на "«Ростех» назвал преимущество «Панциря»"
  • 05.09 20:09
  • 4351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 19:59
  • 0
Ответ на "Финляндия в НАТО из-за СВО!"
  • 05.09 19:57
  • 1
«Ростех» назвал преимущество «Панциря»
  • 05.09 18:04
  • 1
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 05.09 14:26
  • 0
Беларусь и Россия: стратегическая безопасность
  • 05.09 11:01
  • 0
Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?
  • 05.09 09:55
  • 0
Учения НАТО: внедрение опыта СВО
  • 05.09 09:12
  • 100
Обзор программы создания Ил-114-300