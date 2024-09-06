"Яковлев" и авиакомпания Smartavia договорились о поставках до 2035 года 45 самолетов МС-21

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Яковлев" и авиакомпания Smartavia подписали рамочное соглашение о поставках до 2035 года 45 перспективных самолетов МС-21, сообщила пресс-служба ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC).

Документ подписан в ходе форума ВЭФ-2024.

"Авиакомпания Smartavia имеет большой опыт успешной эксплуатации иностранных среднемагистральных лайнеров, на смену которым приходит МС-21. Подписав соглашение, мы расширили пул будущих эксплуатантов отечественного лайнера и еще раз подтвердили востребованность наших машин и после 2030 года", - отметил глава "Яковлева" (MOEX: IRKT) Андрей Богинский по итогам подписания.

Для реализации соглашения стороны планируют провести переговоры с лизингодателем, который приобретет воздушные суда для дальнейшей передачи в финансовую аренду Smartavia.

Начало производства МС-21, по последним официальным данным, ожидается в 2025 году.