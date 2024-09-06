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ТАСС

В Баренцевом море проходит комплекс учений по видам обеспечения ВМФ

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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

В морском эпизоде учений задействовали около 20 кораблей и судов, а также 6 летательных аппаратов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комплекс специальных учений по видам обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России проходит в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"На Северном флоте в акватории Баренцева моря проведен комплекс специальных учений по видам обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении. В морском эпизоде учений задействовали около 20 кораблей и судов обеспечения, а также 6 летательных аппаратов из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В ходе учений, за которыми наблюдали специалисты главного командования и отдельных флотов ВМФ, были продемонстрированы формы и способы обороны пункта базирования, противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам, в том числе с применением радиоэлектронной борьбы. "Особое внимание уделялось вопросам организации противодиверсионной обороны, противодействия боевым пловцам и робототехническим комплексам условного противника", - добавили в пресс-службе флота.

Участники учений также отработали противоминное обеспечение развертывающихся сил флота. "Особенностью данного элемента стало развертывание совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота радиогеодезического комплекса "Крабик-БМ" для координирования сил флота при ведении противоминных действий", - говорится в сообщении.

На флоте добавили, что учения продлятся еще несколько дней. 

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