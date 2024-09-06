Бронемашину З-СТС "Ахмат" выпустят в двух версиях

Генеральный директор компании "Ремдизель" Александр Захаров отметил, что эта машина "достаточно ремонтопригодная и массовая"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бронированная машина З-СТС "Ахмат" будет выпускаться в двух версиях: базовой и с усовершенствованными трансмиссией и двигателем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Ремдизель" Александр Захаров.

"Машина З-СТС достаточно ремонтопригодная и массовая. На сегодня это самая массовая из производимых нами защищенных машин. Сейчас есть задача дальше модернизировать это шасси, хотим сделать его более современным в части трансмиссии и двигателя. Будем делать две версии: одну более простую - по сути, это то, что производим сегодня; а другая версия будет уже на другом шасси, более современная", - сообщил он.

Ранее Захаров сообщал ТАСС о том, что выпуск обновленной с учетом опыта СВО машины З-СТС "Ахмат" планируется начать с 2025 года.

Защищенный 10-местный автомобиль З-СТС "Ахмат" собирается на серийной раме с использованием российских комплектующих с надстройкой, аналогичной по классу защиты машинам "Тайфун" и имеет колесную формулу 6х6. Бронеавтомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м. Внутри возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых.