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Военное обозрение

Дрон, который «дойдет до Москвы», представили на оборонной выставке в Польше

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Источник изображения: topwar.ru

Международная оборонная выставка (MSPO) 2024 проходит в Польше, в городе Кельце. Это крупнейшее мероприятие такого типа в Центральной Европе и одно из крупнейших в самой Европе. В этом году выставка является рекордной: в ней принимают участие 769 экспонентов со всего мира.

Среди представленного оборудования – стенд WB GROUP, на котором представлена ​​новая концепция ударного дрона Warmate 50. Польский беспилотный летательный аппарат привлекает внимание своими размерами.

Warmate 50, как следует из названия, оснащен 50-килограммовой боевой частью. Это значительное улучшение по сравнению с более ранними версиями дронов Warmate, которые имели меньшую полезную нагрузку, но при этом большую гибкость. В отличие от своих предшественников, Warmate 50 не подлежит замене. Этот тип подхода направлен на максимизацию боевой эффективности за счет гибкости функций наблюдения. Таким образом, это беспилотный летательный аппарат, предназначенный исключительно для ударных задач. Новая модель будет оснащена двигателем внутреннего сгорания, что позволит ей поражать цели на расстоянии сотен километров.

Польский «Панцирь», как его называли, вызвал большой интерес. Это 35-мм САУ SA-35, представленная компанией PIT-RADWAR, принадлежащей PGZ. И датчики, и зенитные исполнительные устройства объединены в одну очень мобильную колесную машину. По данным PIT-RADWAR, этот комплекс может быть оснащен, например, радиолокационной станцией, зенитными ракетами сверхмалой дальности («Пиорун» и его разработки), а также системой радиоэлектронных помех.

Производитель хвастается, что один польский пистолет имеет лучшую эффективность, чем четыре российских.

Источник изображения: topwar.ru

На выставке представлено много оружия из Кореи. Вы можете увидеть, среди прочего, беспилотного боевого робота «Арион-СМЭТ», используемого для разведки, патрулирования, огневой поддержки, а также медицинской эвакуации, доставки и транспортировки боеприпасов, а также боевую машину пехоты AS-21 Redback. Неофициальная информация показывает, что Польша желает приобрести шасси этого транспортника и интегрировать их с беспилотной башней собственного производства.

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Warmate
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