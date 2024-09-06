dikGAZETE: Мексика отказалась исполнять решение МУС и пригласила Путина

Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации нового президента, жестко отвергнув требования Запада об исполнении решения МУС, пишет газета dikGAZETE. Западная политика основана на угрозах, санкциях и продвижении НАТО на восток. Поддержка России стала бунтом против политики западных держав.

Эрхан Алтыпармак

Президент России Владимир Путин стал самой влиятельной и обсуждаемой персоной в мире с того момента, как возглавил российское государство. Практически каждый год имя Владимира Путина фигурировало в громких заголовках: иногда его хвалили, а порой критиковали.

Однако президент России никогда не отказывался от своих политических принципов. Демонстрировал дружественные подходы к Западу и в то же время делал объективные заявления, чтобы отразить угрозы со стороны западных стран.

Тем временем Запад хотел от Путина не объективности, а капитуляции.

Несмотря на дружественные сигналы со стороны России, западные страны продолжали проводить коварную политику окружения Российской Федерации. Запад отдалил от России страны Балтии и Восточной Европы обещаниями интеграции с Евросоюзом и НАТО; в Грузии и на Украине были предприняты попытки цветных революций. В итоге НАТО как военное крыло Запада достигло российских границ. В этих условиях Путин выбрал или был вынужден выбрать путь более жесткого реагирования на коварную политику западных держав.

Однако на Украине, во время гражданской войны, начавшейся в результате усилий западных спецслужб, Владимир Путин всегда был открыт к диалогу из соображений справедливости.

Пока диалог сохранялся, западные страны продолжали предпринимать попытки загнать Россию в угол. Старались показать всему миру, что Россия якобы слаба.

Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, сделала все необходимое в отношении Крыма и Восточной Украины, выполнила требования жителей региона. В Крыму состоялся законный референдум, и народ Крыма захотел присоединиться к территории Российской Федерации. Население Донбасса, которое постоянно подвергалось угрозам и нападениям со стороны киевского режима, начало гражданское сопротивление. Наконец, жители этих регионов тоже попросили поддержки у России, и это была самооборона.

24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию на востоке Украины, западные страны вновь прибегли к манипуляциям. Россию окрестили "оккупантом", как будто это не НАТО и не западные страны первыми подошли к границам России и направили на нее свои ракеты.

Что было дальше – известно.

А сегодня мы обсуждаем так называемый ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Российского лидера якобы должны арестовать в тот момент, когда он ступит на землю страны, признающей решение МУС.

Однако этот суд не что иное, как инструмент западной пропаганды.

Владимиру Путину вновь угрожали решением суда на фоне его визита в Монголию. Однако в Монголии заявили, что приезд российского лидера важен для них и решение суда обязательной силы не имеет. В результате визит Владимира Путина в Монголию прошел без каких-либо проблем.

Тем временем идет также обсуждение визита президента РФ в Мексику. Так, Путин получил приглашение на церемонию инаугурации нового президента этой страны. На этот раз западные страны пригрозили Мексике, сославшись на решение МУС. Реакция Мексики была жесткой. Там заявили, что не намерены исполнять это решение и помешать возможному визиту Владимира Путина в их страну невозможно.

Таким образом, Запад хочет выместить гнев прошлого на России и на Владимире Путине. Однако политика других государств в поддержку российского лидера означает также бунт против западных держав.

Западные страны не могут уничтожить ни Россию, ни Владимира Путина, несмотря на все экономические санкции, вооружения и марионеточные суды, которые у них есть.