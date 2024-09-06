Белый дом надеется, что Индия поможет завершить конфликт на Украине на условиях Киева

В Вашингтоне готовы приветствовать роль любой страны, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американская администрация надеется, что Индия сможет посодействовать завершению украинского конфликта, однако считает, что мир должен быть установлен на условиях Киева. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы безусловно на это надеемся", - сказал он о перспективе посреднических усилий Индии, подчеркнув при этом, что в Вашингтоне готовы приветствовать роль любой страны, "которая желает помочь закончить эту войну и сделать это на условиях президента [Украины Владимира] Зеленского и его мирного плана, на условиях украинцев".

27 августа пресс-служба Кремля сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре сказал президенту РФ Владимиру Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. 23 августа Моди посетил с визитом Украину.